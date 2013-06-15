Ethem Sarısülük'ün avukatı: Ethem'in kafasından kurşun çıktı

Ankara’da Gezi Parkı’na destek gösterileri sırasında ağır yaralanan ve ardından yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün Adli Tıp Kurumu’nda bugün yapılan otopsisinde kafatasından mermi çekirdeği çıkarıldı.

İlk bulgulara göre, Sarısülük'ün ölümüne yol açan mermi 9 mm. çapında. Böylece, Sarısülük'ün darp veya kafa travması sebebiyle değil, silahla vurularak öldüğü kesinleşmiş oldu.

Mermi beyne saplanmış haldeydi

Ankara'nın merkezindeki Kızılay bölgesinde Gezi Parkı göstercilerine destek için 1 Haziran günü yapılan eylemde yaralanan ve tıklayın 14 gün sonra ölen Sarısülük'ün otopsi işlemine, uzmanların dışında savcı, ailenin avukatları Kazım Bayraktar ile Teoman Özkan ve savunmanın belirlediği bir uzman gözlemci olarak katıldı.



Otopsiye katılan avukatlardan Kazım Bayraktar, BBC Türkçe’ye, mermi çekirdeğinin 9 mm. çapında olduğunu açıkladı. Bayraktar, otopsinin her aşamasının hem fotoğraflandığını hem de videoya kaydedildiğini bildirdi. Sarısülük’ün otopsi raporu henüz tamamlanmadı. Savcılık otopsiye katılanların da imzaladığı bir tutanak hazırladı. Ancak tutanak da açıklanmıyor. Avukat Bayraktar, bunun nedenini şöyle açıkladı: “Savcı, soruşturmanın gizliliği açısından soruşturma tamamlanana kadar tutanağı basınla paylaşmamamızı rica etti. Bu ricaya şimdilik uyacağız ama tutanağa geçen ve size verebileceğim bilgi şu: Mermi çekirdeği 9 mm. çapında ve beyne saplanmış haldeydi.”

Sarısülük’e ateş eden polisin isminin emniyet tarafından savcılığa günlerdir bildirilmemesini eleştiren Bayraktar, “İçişleri Bakanı, Ankara Valisi ve Emniyet Müdürü faili saklama suçu işliyorlar. Haklarında suç duyurusunda bulunduk. Artık iki davanın da takipçisi olacağız” dedi.



'Ethem'in arkasından ağlamayacağız, dik yürüyeceğiz'



Ethem Sarısülük, 1 Haziran’da Ankara Kızılay’da yapılan Gezi Parkı’na destek eyleminde başından yaralanmıştı. Olay günü bir polisin önce havaya sonra ise Sarısülük’e doğru ateş ettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı.



Ostim’de kaynak işçisi olarak çalışan Ethem Sarısülük, olayın hemen akabinde kaldırıldığı hastanede 14 gün boyunca yaşama tutunmaya çalıştı. Ancak dün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından kalbinin de durduğu açıklandı.



Ethem Sarısülük’ün ailesi bugün Mülkiyeliler Birliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve İHD Avukatları da katıldı. Açıklamayı okuyan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mevlüt Çakmak, “Ethem’in arkasında ağlamayacağız, dik yürüyeceğiz” dedi.



“Bütün halkımızın başı sağ olsun” diye sözlerine başlayan Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük de sözlerini şöyle sürdürdü: “13 gündür ailesi olarak can çekişe çekişe bir genç fidanımızın kardeşimizin gözlerimizin önünde eriyerek hücre hücre ölmesine tanık olduk. Yaşananların tekrarlanmaması için herkesi Ethem kardeşimizi güneşe uğurlamaya çağırıyoruz.”



Basın toplantısında cenaze programı da açıklandı. Sarısülük’ün ailesi Pazar günü saat 12.30’da Ethem’in vurulduğu yer olan YKM önünde buluşacak ve buraya karanfiller bırakılacak. Saat 13.30’da YKM önünden Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe geçilecek. Daha sonra Batıkent Cemevi’nde cenaze töreni gerçekleştirilecek ve ardından annesinin isteği üzerine Sarısülük’ün naaşı, memleketi Çorum’un Sungurlu ilçesine uğurlanacak.