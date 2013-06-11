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Ethem Sarısülük'ün nasıl vurulduğu ameliyatla belli olacak

Gezi Park'ı direnişine destek amacıyla Ankara'da yapılan gösterilerde yaralanan Ethem Sarısülük'ün nasıl yaralandığı ameliyatla anlaşılacak

11 Haziran 2013 23:10

Gezi Parkı eyleminde başından yaralanan Ethem Sarısülük'ün başındaki üç cismin kurşun olup olmadığı ameliyatla ortaya çıkacak.

Gezi Parkı eylemlerine destek için Ankara’da yapılan gösterilerde başında yaralanan Ethem Sarısülük’e ilişkin soruşturmada, savcılık doktorları ve Adli Tıp Uzmanların bilgisine başvurdu. Doktorlar ve uzmanlar, Sarısülük’ün kafasında üç adet yabancı cisim bulunduğuna dikkat çekti.

Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösterilerde başında yaralanan Ethem Sarsülük’ün hayati tehlikesi sürerken, başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sarısülük’ün tedavisini sürdüren doktorların bilgisine başvuruldu. Doktorlar soruşturmayı sürdüren savcıya verdikleri bilgide, Sarısülük’ün, kafa bölgesinde “üç yabancı cisim” tespit edildiği ancak bu cisimlerin kurşun parçası mı ya da başka bir cisim olup olmadığı konusunda bir tespitlerinin bulunmadığını iletti.

 

Ameliyatla belirlenecek

 

Doktorlar, yapılacak bir ameliyat sonrasında bu cisimlerin niteliğinin tespit edileceğinin de altını çizdi. Ancak doktorlar Sarısülük’ün bir ameliyatı kaldırmasının mümkün olmadığına işaret etti. Savcı, hastane tarafından gönderilen tomografi raporlarına ilişkin Adli Tıp uzmanlarının da görüşlerine başvurdu. Uzmanlar da, söz konusu cisimler bulunduğu yerden çıkarılmadan, kurşun parçası olup olmadığının tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

 

Görüntülere rağmen iki ihtimal

 

Soruşturma kapsamında Sarısülük’ün yaralama anına ilişkin görüntüler savcılığa ulaştırıldı. Savcılık, elinde silah bulunan polisin yanı sıra daha geride bir polisin de kalabalığa gaz fişeği ile müdahalede bulunduğuna dikkat çekti. Bu nedenle savcılık, Sarısülük’ün ağır yaralanmasına iki etkenin neden olabileceği üzerinde duruyor. Bunlardan ilki, görüntülere de yansıyan polisin silahından çıkan kurşunlar. Savcılığın üzerinde durduğu ikinci ihtimal ise yaralanma olayına polisin olay sırasında attığı biber gazı kapsülünün neden olmuş olabileceği. Ancak bu iki ihtimalden hangisinin gerçek olduğunun metal parçalarının çıkarılmasıyla ortaya çıkacağının altı çizildi.

 

Kameraman ifade verecek

 

Soruşturma kapsamında savcılık, görüntülerde ateş açan polisin kimliğini tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor. Savcılık, şüpheli polisin kimliği ve görev yaptığı birimin kendisine bildirilmesi için Emniyet'e başvurdu. Soruşturma kapsamında, Ethem Sarısülük’ün vurulma anını görüntüleyen TV kameramanın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

 

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