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Ankara'da Ethem Sarısülük anmasında 35 gözaltı

Ethem Sarısülük için yapılacak anma törenine izin verilmemesi üzerine yapılan gösterilere müdahale eden polis, 35 kişiyi gözaltına aldı

16 Haziran 2013 23:20

Ankara'da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için yapılacak anma törenine izin verilmemesi üzerine  düzenlenen gösterilere müdahale eden polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

Taksim Gezi Parkı olayları ve Ankara'da hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için yapılacak anma törenine izin verilmemesi üzerine Kızılay'da düzenlenen gösterilere müdahale eden polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

Sarısülük için Kızılay Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan anma töreni için gelenler, Sarısülük'ün yaralandığı yere karanfil bıraktı. Göstericilerin yolu trafiğe kapatması üzerine polis, bunun yasal olmadığını belirterek kalabalığın dağılmasını istedi. Anonslarla yapılan uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa güvenlik güçleri gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Müdahalenin ardından Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Sıhhiye yönüne doğru çekilen kalabalık, ara sokaklarda barikat kurarak polise taş attı. Polis ara sokaklarda da göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahaleyi sürdürdü.

Şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alınarak ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

 

NTV kameramanı hastaneye götürüldü

 

Polisin attığı gazdan göstericiler ve çok sayıda vatandaş etkilendi. Atılan cisimlerle yaralanan bazı kişiler ambulanslarla hastanelere götürüldü.

NTV kameramanı Timuçin İlbaylı da göstericilerin attığı taşın bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Hastaneye götürülen İlbaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kolej Kavşağı'nda da arkadaşlarının polise attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yaralanan bir gösterici, polis tarafından hastaneye götürüldü.

 

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