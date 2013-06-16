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Ethem Sarısülük'ün cenazesine polis müdahalesi

Ankara'da Gezi Parkı'na destek eylemlerinde 1 Haziran'da başından vurularak hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenaze törenine polis müdahale etti

16 Haziran 2013 14:45

Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenazesine polis ve jandarma müdahale etti. Polis, anma yapmak isteyen gruba da sert müdahalede bulundu.

Sarısülük'ün cenazesinin tören yapılmak üzere Kızılay'a götürüldügü sırada polis ve jandarma ekipleri Batıkent kavşağında yolu kapattı.

Cenazenin Kızılay'a götürülmesine engel olmak isteyen güvenlik güçleri, cenaze sahipleri ile görüştü ancak yine de geçişe izin vermedi.

Sarısülük için Kızılay'da planlanan törene katılmak için bir araya gelen kalabalık, Sarısülük'ün yaralandığı yere karanfil bıraktı. Polis, anma yapmak isteyen gruba sert müdahalede bulundu.

Polis kalabalığa, polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti. Müdehalenin ardından kalabalık, GMK Bulvarı ve Sıhhiye yönüne doğru çekildi. Atılan gazdan göstericilerle çok sayıda vatandaş etkilendi.

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