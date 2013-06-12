Ethem Sarısülük'ün beyin ölümü gerçekleşti

Gezi olayları sırasında polisin açtığı ateş sonucu başından vurulduğu iddia edilen Ethem Sarısülük günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ağabey Mustafa Sarısülük, doktorların kardeşinin beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisini verdiğini açıkladı.

Adli tıp süreci başlayacak

İşçi Sarısülük, protesto gösterilerinin ilk günlerinde Kızılay’daki eylemde başından ağır yaralanmıştı. Ağabey Mustafa Sarısülük, Hürriyet’e, “Maalesef kardeşim kurtulamadı. Çok üzgünüz. Şu anda hala yaşam destek ünitesine bağlı. Bu da bittiğinde artık adli tıp süreci başlayacak” dedi.

Ameliyat edilemedi

Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Sarısülük’ün ameliyat olması halinde hayatını kaybetmesi riskinin yüksek olduğunu değerlendiren doktorlar, Ethem’i yoğun bakımda tutma kararı almıştı. Ethem’e sadece ilaç tedavisi uygulanmıştı.

Mermi iddası

Aile Avukatı Kazım Bayraktar ise Ethem’in beynindeki cismin normal mermi olduğunu tespit ettiklerini ve bunun tomografi sonucuna yazıldığını belirterek, “Ethem’in polis kurşunu ile vurulduğu görüntülerde var. Her silah ve mermi polis üzerine kayıtlıdır. Bir mermi eksildiğinde hangi polise ait olduğu bilinir. Emniyet Ethem’i vuran polisi biliyor ama saklayarak suç işliyor” dedi.



Üç kişi hayatını kaybetmişti

Gezi Parkı eylemlerinde Hatay’da Abdullah Cömert, İstanbul’da Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetmiş, Adana’da polis memuru Mustafa Sarı şehit olmuştu.