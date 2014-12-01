Ethem Sancak: Babayiğitler birleşip otomobil yaparız

ES Mali Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı, hükümete yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “yerli otomobil üretecek bir babayiğit arıyoruz” sözlerine atıfta bulunarak, “Son 12 yıllık yönetim sayesinde yerli oto için uygun ortam oluştu. Düzinelerce babayiğit çıkar. Birleşip milli otomobili, tankı ve füzeyi de yaparız” dedi.

15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen High Tech Port by MÜSİAD Fuarı’ndaki ‘Babayiğit Arayışları’ konulu forumda konuşan Ethem Sancak “Geçmişte ülkemizde babayiğitlerin ortaya çıkması için bir iklim yoktu. Son 12 yılda babayiğitlerin yetişmesi için iklim ve ortam artık çok elverişli. Şu anda düzinelerce babayiğidimiz var. Birleşip milli otomobili, tankı ve füzeyi de yapacağız. Hiç bir şey yapamazsak bir düzine girişimci bir araya geleceğiz ve yapamaz diyenleri utandıracak şekilde bunları yapacağız. Herkes müsterih olsun” diye konuştu.

Savunma sanayii gibi milli otomobilin de bir zorunluluk olduğunu ve bunun mutlaka yapılacağının altını çizen Sancak “Bu gün, farklı markalarla otomobilde montaj, üretim ve distribütörlük alanında ortaklık yapanlar ‘Milli otomobil deliliktir’ diye konuşuyor. Böyle bir şeye kalkışırsanız elinizdeki işinizden olursunuz. Bir anlamda kendileri açısından doğru söylüyorlar” açıklaması yaptı.

Zor değil, geç bile kaldık

Teknoloji, sermaye ve irade açısından milli otomobil için bütün iklimin hazır olduğunu belirten Ethem Sancak “Milli otomobil zor değil. Kendi markası olmayan ülke yok gibi. Bizim de mutlaka olacak, hatta geç bile kaldık” açıklaması yaptı. Milli otomobil için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Sancak, “Hayallerimizi gerçeğe çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 1936’da uçak yapıp Avrupa’dan sipariş alan bir ülkeyiz. Otomobilde üretim zor değil. Sadece bu fuarda 7 bin girişimci, milli otomobil için en az bir düzüne babayiğit var. Bunlar birleşip her işi olduğu gibi otomobil üretimini de başaracaktır” diye konuştu.

Savunma sanayi olmazsa olmaz

Bir ülkenin en önemli sanayisinin savunma olduğunu belirten Sancak “Sanayileşmenin motoru savunma sanayisidir. Kullandığımız internetten mobil telefon ve tabletlere kadar teknolojinin geliştirilmesinin temeli savunma sanayisinde yatıyor” şeklinde konuştu.

Yeni dönemin babayiğidi Sancak

Oturuma katıla Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hakan Altınay da Türkiye’de yerli otomobili yapabilecek çok sayıda anlayışın olduğunu düşündüğünü söyleyerek “Bu konuda üzerine yeni bir görev almış olan Ethem Sancak bey bugün aramızda. Kendisi otomotiv endüstrisinde önümüzdeki dönem yeni bir yiğit olacak” dedi.

Çalışanlar BMC’yi ayağa kaldırdı

Toplantıda söz alan BMC Fabrikası sendika yetkilisi, üretimimin tekrar başlamasından dolayı duydukları mutluluğu ve çalışanlar olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söylemesinden sonra Sancak “BMC bugün hala ayaktaysa en büyük nedeni çalışanlarıdır. Askerimizi mayınlara karşı koruyan Kirpi üretiminde aksama olmaması için 18-20 ay boyunca maaş almadan çalıştılar. Yönetimi devraldıktan sonra fabrikayı 3 ay içinde ayağa kaldırdılar. Böyle emekçileri olan şirketin ve ülkenin sırtı yere gelmez. BMC’yi çok iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” açıklaması yaptı.