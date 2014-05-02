BMC 751 milyon TL'ye Sancak'ın

BMC için Çarşamba günü 725 milyon TL teklif veren Es Mali Yatırım’ın patronu Ethem Sancak nihai pazarlıkta bugün teklifini 751 milyon TL’ye çıkardı. BMC için muhammen bedel 985 milyon TL’ydi.

Şirket için yapacağı yenileme yatırımlarıyla birlikte 2 milyar TL yatırım yapacağını ifade eden Sancak, “Dün İbrahim Tatlıses’le görüştüm. Dedim ki “BMC’yi ayğa kaldıracağız. Sen de ayağa kalkacaksın” duygulandı. Bunun ayağa kalkması için 2 milyar lira yatırımı göze aldık biz. Fizibiliteye göre bunun 4 nala gidebilmesi için 1 milyar TL üzerinde yenileme masrafı yapmamız gerekecek. Bunu harcayacağız. Alım bedeliyle birlikte 2 milyar TL’yi bulacak. Cebimizi boşaltmayın ki BMC’yi ayağa kaldıralım. 75i milyon TL diyelim ve bu süreci burada bitirelim Başkanım.” dedi

Sancak’ın teklifi önce Fon Kurulu’na sonra Rekabet Kurulu’na sunulacak.

BMC, 1964 yılında İzmir’de kuruldu.1966 yılından itibaren kamyon kamyonet üretimine de başladı. 1989’da Türkiye’nin ilk %100 yerli sermayeli ticari aaraç üreticisi oldu. Türkiye’nin ilk dizel motor üretimini yaptı. 1989′da Çukurova Holding devraldı.

18 Mayıs 2013 tarihinde kanalın sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet’ın Interbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan $ 440 milyon borçtan kalan, $ 75 milyon ödenmemesi nedeniyle TMSF tarafından el konuldu.