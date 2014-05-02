T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BMC 751 milyon TL'ye Sancak'ın

Es Mali Yatırım’ın patronu Ethem Sancak nihai pazarlıkta bugün teklifini 751 milyon TL'ye çıkararak BMC'yi satın aldı

02 Mayıs 2014 19:05

BMC için Çarşamba günü 725 milyon TL teklif veren Es Mali Yatırım’ın patronu Ethem Sancak nihai pazarlıkta bugün teklifini 751 milyon TL’ye çıkardı. BMC için muhammen bedel 985 milyon TL’ydi.

Şirket için yapacağı yenileme yatırımlarıyla birlikte 2 milyar TL yatırım yapacağını ifade eden Sancak, “Dün İbrahim Tatlıses’le görüştüm.  Dedim ki “BMC’yi ayğa kaldıracağız. Sen de ayağa kalkacaksın” duygulandı. Bunun ayağa kalkması için 2 milyar lira yatırımı göze aldık biz. Fizibiliteye göre bunun 4 nala gidebilmesi için 1 milyar TL üzerinde yenileme masrafı yapmamız gerekecek. Bunu harcayacağız. Alım bedeliyle birlikte 2 milyar TL’yi bulacak. Cebimizi boşaltmayın ki BMC’yi ayağa kaldıralım.  75i milyon TL diyelim ve bu süreci burada bitirelim Başkanım.” dedi

Sancak’ın teklifi önce Fon Kurulu’na sonra Rekabet Kurulu’na sunulacak.

BMC, 1964 yılında İzmir’de kuruldu.1966 yılından itibaren kamyon kamyonet üretimine de başladı. 1989’da Türkiye’nin ilk %100 yerli sermayeli ticari aaraç üreticisi oldu. Türkiye’nin ilk dizel motor üretimini yaptı. 1989′da Çukurova Holding devraldı.

18 Mayıs 2013 tarihinde kanalın sahibi olan Mehmet Emin Karamehmet’ın Interbank ile ilgili kredi ilişkilerinden kaynaklanan $ 440 milyon borçtan kalan, $ 75 milyon ödenmemesi nedeniyle TMSF tarafından el konuldu.

ETİKETLER

ethem sancakbmcteklif751 imilyon tlşirketihaletek başına girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24