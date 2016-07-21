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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski Genelkurmay Başkanı Özkök: Sarhoşluğun en kötüsü zafer sarhoşluğudur

"Hükümetleri değiştirmek seçmenin, muhalefet partilerinin görevidir"

21 Temmuz 2016 09:11

Eeski Genelkurmay başkanlarından emekli Orgeneral Hilmi Özkök, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan er ve erbaşlara yönelik fiziki şiddetle ilgili olarak "Sarhoşluğun en kötüsü zafer sarhoşluğudur. Bu tür davranışlara derhal son verilmeli" dedi. 

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Özkök darbe girişimi için "Hain teşebbüs" nitelemesi yaparak "Hükümetleri değiştirmek seçmenin, muhalefet partilerinin görevidir. Silahlı kuvvetler, siyasi faaliyetlerin dışındadır" dedi.

 

"Askerle toplum arasına nefret tohumu ekmeyin"

 

Özkök darbe girişiminin bastırılmasından sonra emir kulu durumunda olan er ve erbaşlara yönelik fiziki şiddeti tasvip etmenin de mümkün olmadığını söyledi. Özkök, “Sarhoşluğun en kötüsü zafer sarhoşluğudur. Bu tür davranışlara derhal son verilmeli. Çocuklarını askere göndermiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emanet etmiş anne-babaları düşünün. Askerle toplum arasına kesinlikle nefret tohumları ekilmemeli, bu tür davranışlardan kaçınılmalı” uyarısında bulundu.

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darbe girişimiHilmi ÖzkökGenelkurmay Başkanlığı15 Temmuz

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