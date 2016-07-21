142 saat su altında kaldı; darbe girişimini açılan pankartla öğrendi

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ilk Türk sualtı sporcusu Cem Karabay, 142 saat 42 dakika 42 saniye su altında kalarak yeni bir rekora imza attı. Rekor denemesine KKTC’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda 14 Temmuz geceyarısı saat 02.18’de başlayan Karabay, 19 Temmuz gece yarısı 01.00’de sudan çıktı. Daldığının ikinci günü darbe girişiminin olduğunu ve eşinin yanına gelerek 16 Temmuz akşamı saat 20.00’de pankartla “Türkiye’de darbe girişimi oldu” mesajını ilettiğini söyleyen Karabay, “Moralimi yükseltmek için eşimin benimle dalga geçtiğini zannettim ve inanmadım” diye konuştu.

Habertürk’ten Sami Akbıyık’ın haberine göre, 17 Temmuz’da Prof. Şamil Aktaş’ın deniz altında olayı anlatıp her şeyin kontrol altına alındığını söylemesiyle ikna olduğunu ifade eden Karabay, “Darbe girişimini görmediğim için kendimi hem dünyanın en şanslı insanı, darbe girişimine müdahale edemeyip tanklara ‘Dur’ diyemediğim için de en şanssız insanı olduğumu düşünüyorum” dedi.

Vatansever bir kişi olduğunu dile getiren Karabay, “Eğer dalış İstanbul’da gerçekleşmiş olsaydı ve denizaltında darbe girişimi olduğuna beni inandırmış olsalardı rekor denemesinden çıkar, tankların üstüne çıkardım. Nasılsa öleceğim, vatanım için şehit olmuş olarak ölürdüm” ifadesini kullandı.

“Her suya girdiğimde bir olay oluyor”

Suya her girdiğinde bir olayın yaşandığını da kaydeden Karabay, “2011’de daldığımda Van depremi oldu, 2015’te denizden çıktığımda Kıbrıs’ta hükümetin değiştiğini öğrendim. Şimdi de darbe girişimi oldu” diye konuştu.