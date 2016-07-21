Erdoğan'ın "Darbe girişimini eniştemden öğrendim" açıklaması sosyal medyada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TSK içindeki cuntanın 15 Temmuz akşamı yaptığı darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini açıklaması sosyal medyada yankı uyandırdı.

El Cezire'ye konuşan Erdoğan'ın, “4-5 günlük bir tatil için Marmaris’e gitmiştim. Haber bana ulaştı, bu darbe girişimiyle ilgili. Ama önce beni eniştem haberdar etti.” açıklamasından sonra, halkın yanı sıra çok sayıda ünlü ve siyasi de sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kişisel hesabı üzerinden, "Lafa gelince bakkal yönetmiyoruz devlet yönetiyoruz diyorlar, darbe girişimini enişteden öğreniyorlar. Ah benim güzel ülkem!" yorumunu düşerken; HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ise, "Her şeyi devlet güvenliğine odaklı bir devlette cumhurbaşkanı en hayati bilgiyi eniştesinden öğreniyor!" yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanıcılarının ve ünlü isimlerin konuya ilişkin yorumları şöyle:

Tweets about eniştemden öğrendim