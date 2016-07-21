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15 Temmuz Darbe Girişimi

HDP’den ilk OHAL tepkisi: Darbeciler de aynısını yapardı!

"Ve bunu demokrasi için yaptık derlerdi..."

21 Temmuz 2016 06:04

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, OHAL kararıyla ilgili, "Darbeciler de OHAL ilan eder ve bunu demokrasi için yaptık derler" ifadelerini kullandı.

HDP Kars Milletvekili ve Bilgen, MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal kararı alındığını duyurmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

​​Bilgen, "Müjdeli haber OHAL'miş, Bazıları savaşın bittiğini duymayan japon askeri gibi OHAL ilanından habersiz ve hala demokrasi nöbetinden söz ediyor. Anlamak istemeyenler için bir kere daha hatırlatayım Mısır'da olduğu gibi darbeciler başarılı olunca OHAL ilan eder idamla tehdit ederler. OHAL ilanından endişe duymayan bir demokrasi savunuculuğu bize özgü. Darbeciler de OHAL ilan eder ve bunu demokrasi için yaptık derler" ifadelerini kullandı.

 

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