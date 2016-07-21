Darbe girişimi gecesi İzmir’de neler oldu?

Darbe girişimi üzerine İzmir'de oluşturulan kriz masasında 15 Temmuz gecesi emniyet ve yargı teşkilatının alarma geçirilerek 'darbecilere yönelik gözaltı kararı' çıkartıldığı, Foça'dan İzmir'e hareket eden savaş gemilerinin ise 'darbeye karşı devletin yanında' olduklarını kriz masasına ileten komutanların emirleriyle geri döndürüldüğü öğrenildi.

Sputnik’in haberine göre, darbe girişimine ilişkin yurt genelinde operasyonlar sürdürülürken, İzmir'de darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi önemli olayların önüne geçildiği ortaya çıktı.

Ankara ve İstanbul'da yaşanan ilk askeri hareketlilik karşısında olay henüz netlik kazanmamışken İzmir Valisi Erol Ayyıldız, iletişime geçtiği Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve MİT Bölge Başkanı ile valilikte kriz masası oluşturdu.

“Darbecilere gözaltı kararı”

Yaşananların darbe girişimi olduğunun belirlenmesi üzerine, hızlı bir kararla tüm emniyet birimleri alarma geçirilirken, cumhuriyet savcılığı da 'darbecilere yönelik genel gözaltı kararı' çıkartarak ilk adli işlemi başlattı.

"Birliklerinden izinsiz ayrılmaları durumunda askerlere gözaltı uygulanması, silah ve mühimmata el konulması" kararının çıkartılması sonrası kentteki kamu kurumlarının araç parklarındaki ağır iş makineleri ve otobüsler de kriz masası emrine alındı.

İş makinelerinin tüm askeri birliklerden çıkışları engelleyecek şekilde konuşlandırılmaları talimatının ardından, Vali Ayyıldız'ı arayarak "darbecilere karşı devletin yanında olduklarını" bildiren komutanlar, askerlerin hiçbir şekilde kışlalardan çıkarılmaması talimatını sözlü ve yazılı tüm birliklere iletti.

“Memduh Hakbilen etkisiz hale getirildi”

Daha sonra Ege Ordusu'nda komutayı devralmak isteyen Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen etkisiz hale getirilerek emniyet yetkililerine teslim edildi.

Bu sırada Foça'daki amfibi birliğinden savaş gemilerinin körfeze girdikleri ve Konak'a doğru hareket ettikleri bilgisine ulaşıldı. Güvenlik için kriz merkezinin yerinin değiştirilmesi planlanırken, Garnizon Komutanı'nın emirleri bu gemilere iletildi. Girişimler üzerine gemiler, Foça'daki birliğe geri döndü.

Urla'daki Menteş Askeri Kamp alanından 'tatbikat' gerekçesiyle çıkarılan 400 harp okulu öğrencisinin bulunduğu araçların önü de polis ekipleri tarafından Urla'da kesilerek, Garnizon Komutanı'nın emirleri iletildi ve dönmeleri sağlandı.

“Korgenerali özel ekip kurtardı”

Bu sırada, Özdere'deki askeri kampta tatilde olduğu belirlenen Korgeneral Ata Kalkan'ın darbeciler tarafından tartaklanarak gözaltına alındığı, helikopterle Çiğli, Foça ve son olarak da Bornova'daki askeri birliğe götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Kriz masasının talimatı ile harekete geçen jandarma özel harekat ekibi, 57. Topçu Tugay Komutanlığına giderek Korgeneral Kalkan'ı silah kullanmadan ikna yoluyla teslim aldı.