Eşcinsel evlilik törenine katılanlara 3 yıl hapis

Mısır'da yasa dışı eşcinsel evlilik törenine katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi hakkında üçer yıl hapis cezası verildiği bildirildi. Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, eşcinsel evlilik törenine katıldıkları internette yayımlanan bir video kaydıyla tespit edilen 8 kişi "ahlaksızlığa teşvik" ve "kamuda ahlaki değerlere zarar verme" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.



Cumhuriyet'in haberine göre, Kasr Nil Ceza Mahkemesi, 8 sanık hakkında üçer yıl hapis hapis cezası verdi. Söz konusu kararın temyize götürülebileceği ifade edildi

'Bu tür evlilikler dinden çıkmak anlamına geliyor'

Eşcinsel evliliğin yasak olduğu Mısır'da nisan ayında düzenlenen düğünle ilgili videoların sosyal paylaşım sitesinde yayımlanmasının ardından görüntülerde yer alanlar hakkında eylül ayında yargı süreci başlatılmıştı. Ezher Üniversitesi, eşcinsel evliliğin sadece İslam'da değil, tüm semavi dinlerde ve insan fıtratını dikkate alan ahlaki öğretilerde "sakıncalı" olduğunu vurgulayarak, bu tür evliliklerin "dinden çıkmak" anlamına geldiği yönünde açıklama yapmıştı.