Katolik Kilisesi eşcinseller konusunda fikir birliğine varamadı

Katolik aleminin ruhani merkezi Vatikan'da Papa Franciscus'un çağrısıyla olağanüstü toplanan Rahipler Meclisi (Sinod), iki haftalık çalışmasını tamamlarken, Kilise için tabu olan eşcinseller ve boşandıktan sonra tekrar evlenenler konularında fikir ayrılığı yaşadığı ortaya çıktı. Katolik Kilisesi eşcinsel hakları konusunda Papa Françesko'yu desteklemedi.

Dünyanın hemen her bölgesinden gelen 191 rahip, 16 uzman ve aralarında Müslüman eşi de olan evli çiftlerin bulunduğu 250'ye yakın kişiden oluşan Sinod, iki hafta önce Papa Françesko'un çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak "ailevi konular" ile Kilise'nin eşcinsel ve boşananlara yönelik bakışını değerlendirdiği toplantılar serisini tamamladı.

Katolik Kilisesi nezdinde tabu niteliğinde olan konuları irdeleyen en yüksek mertebeden en düşüğe kadar 200'ü aşkın din adamı, danışman ve çiftlerden oluşan Sinod, bugün nihai değerlendirme raporunu oylamadan geçirdi.

Kilisede yeni reformların temelini oluşturacak kararların çıkabileceği gözüyle bakılan Sinod'da, din adamlarının, muhafazakarlar ve reformistler olarak ikiye bölündüğü konulardan olan eşcinsellik ve boşanmışların durumu üzerindeki fikir ayrılığının sürdüğü ve bu konuda zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı belirtildi.

Final raporunda 470 değişiklik öngören din adamları tarafından tek tek oylanan 62 madde içinden, eşcinseller ve boşanıp yeniden evlenenler ve bunların Kilise'ye yeniden dönüşüyle ilgili maddeler, oylamada yüksek kabul oyu almasına karşın, 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadığı için kabul edilmedi. Raporda, erkekler ve kadınların saygı ve duyarlılıkla eşcinsel eğilimleri kabul etmeleri gerektiği ifade edilmekle yetinildi.

Evliliğin kesinlikle Tanrı'nın belirttiği haliyle bir kadın ve bir erkek arasında olacağı çizgisinden geri adım atılmadığı ancak eşcinsellere kucak açılması üzerinde durulduğu ifade edildi.

Papa'dan değişime devam sinyali

Final raporunun açıklanmasının ardından Sinod genel kurulunda konuşan Papa Françesko, Sinod'un anlamına yakışır şekilde Sinod üyelerinin beraber yürüdüğünü, dürüstçe, cesaretle ve kardeşlik içinde güzel bir şekilde çalıştığını söyledi.

Papa, "Sevgili kardeşlerim, biz şimdi burada aileleri çevreleyen, onları boğan, cesaretlerini kıran pek çok konuya cevap vermek için ruhsal muhakeme yaptık. Ailelerin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen bunlara pratik çözümler bulma, bu fikirleri olgunlaştırma yolunda bir yıl var" diyerek Kilise'nin kapılarını herkese açması gerektiği mesajını verdi.

Papa Françesko'un Katolik Kilisesi'nde nabız yoklayan geçen yılki anketinin ardından bu yıl yaptığı ve açıkça Kilise gündemine getirdiği tabu olan konularda Sinod ile eğilimi daha net gördüğü ancak bu konudaki esas kararların ailevi konularda olağanüstü toplanan bu Sinod'un bir sene sonra yapacağı toplantıların karar verici olacağı belirtildi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Sinod'un eşcinseller ve yeniden evlenenler üzerinde mutabakata varamamış olmasını manşete taşıdı.

Roma Belediyesi’nde eşcinsel evlilikler kayıt altına alındı

Vatikan, eşcinsellere açılımı tartışırken, komşusu Roma kentinin belediyesi ilginç bir uygulamaya imza attı.

Roma Belediye Başkanı Ignazio Marino, daha önce Bologna Belediyesi'nin yaptığı gibi eşcinsel evliliğe izin veren ülkelerde nikahlarını kıydıran ve onları İtalya'da kayıt altına almak isteyen 16 çiftin bu isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı merkez sağdaki Yeni Demokrasi partisi lideri ve İçişleri Bakanı Angelino Alfano, İtalyan yasalarının aynı cinsiyetten iki kişinin evliliğine izin vermediğini ifade etti.

Roma Valiliği de Marino'dan bugünkü kararını iptal etmesini isterken, İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) da Marino'nun bu uygulamasını aile için risk olarak değerlendirdi.