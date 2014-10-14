Katolik Kilisesi’nden 'eşcinsel açılımı'

Övgü Pınar

Roma, İtalya

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan'da yaklaşık bir haftadır devam eden sinod (kilise meclisi) toplantısının ilk raporunda, eşcinsellere yönelik “açılım” denebilecek bir tutum değişikliği göze çarpıyor.

Kilise’nin evlilik, boşanma, kürtaj ve eşcinsel birliktelikleri gibi ailevi konulardaki öğretilerini gözden geçirmek için düzenlenen Olağanüstü Piskoposlar Sinodu 5 Ekim’de toplanmıştı. Sinod, bir haftalık çalışmanın ardından dün bir ara rapor yayınladı. Rapor, aralarında kardinaller, piskoposlar, papazlar ve 13 evli çifttin de bulunduğu 250 kişilik sinod kurulunun huzurunda okundu.

58 bölümden oluşan raporun en çok ilgi çeken kısmı ise “Eşcinselleri kucaklamak” başlığı oldu. Bu bölümde şu ifadeler yer aldı:

“Eşcinsellerin Hıristiyan cemaatine sunabilecekleri yetenekleri ve özellikleri var. Biz bu insanları kucaklayabilecek miyiz, onlara cemaatlerimizde kardeşçe bir yer verecbilecek miyiz? Onlar çoğunlukla kendilerini kucaklayan bir ev gibi bir Kilise bulmayı umuyorlar. Cemaatlerimiz bunu sağlayabilecek, aile ve evlilik konusundaki Katolik doktrininden taviz vermeden onların cinsel yönelimini kabul edip değer verebilecek kapasitede mi?”

Metinde, eşcinsellerin yanı sıra evlenmeden birlikte yaşayan çiftlere yönelik de daha ılımlı mesajlar yer alıyor, birlikte yaşamanın “olumlu yanlarından” söz ediliyor.

Ara rapor, Kilise’nin öğretilerinde kısa vadede büyük bir değişiklik yapılacağı anlamına gelmiyor. Sinodun bu ara rapor üzerinde bir hafta daha tartıştıktan sonra bir yıl sonra nihai bir belge hazırlaması bekleniyor. Ancak her halükarda, geleneksel Kilise öğretisinde eşcinsellik için sıklıkla kullanılan “günah” tabirinden “kucaklama” mesajına geçiş yapılması bile önemli bir adım olarak görülüyor.

Geçen yılın mart ayında göreve geldiğinden bu yana hoşgörü, tevazu ve kucaklama mesajları veren Papa Francesco’nun etkisinin sinoda yansıdığı da vurgulanıyor.

Katolik Kilisesi tarihinde 3. kez düzenlenen Olağanüstü Piskoposlar Sinodu, Papa Francesco’nun geçen yıl bir anket yaptırmasının ardından toplandı. Din adamları ve cemaat arasında yapılan anket, Katoliklerin büyük kısmının ailevi konulardaki Kilise politikalarına karşı çıktığını ortaya koymuştu.

Bunun üzerine Papa, Kilise’nin öğretilerinin cemaatin yaşam biçimi ve beklentileriyle uyumlu olup olmadığını görüşmek üzere olağanüstü sinod toplantısı yapılmasını istemişti.

Olağanüstü Piskoposlar Sinodu, 19 Ekim’de Papa tarafından yönetilecek bir ayinle sona erecek. Sinod bir yıl sonra yeniden toplanarak sonuçları gözden geçirecek ve Papa’ya resmi tavsiyelerini sunacak.