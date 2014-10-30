Dünya eşcinselliği ahlaki bir mesele olarak mı görüyor; 40 ülkelik listede Türkiye kaçıncı?

ABD’nin saygın kuruluşlarından PEW Araştırma Şirketi, dünya genelinde bir araştıma yaparak farklı ülkelerde yaşayan insanların eşcinselliğe bakış açılarını ortaya çıkardı. Eşcinselliğin "ahlaken kabul edilemez" olduğu görüşünün en yaygın olduğu ülkeler arasında Gana 1. sırada yer alırken, Türkiye ise 13. sırada yer aldı.

Katılımcılara “Kişisel olarak eşcinselliğin ahlaken doğru olduğuna mı yoksa olmadığına mı inanıyor musunuz, ya da bunun ahlaki bir sorun olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette; 40 ülke içinden Gana, yüzde 98’lik oranla eşcinselliği ahlaka uygun bulmayanlar sıralamasında en üstte yer aldı. 13. Sırada yer alan Türkiye’de ise yüzde 78’lik bir kesim eşcinselliğin ahlaken kabul edilemez olduğunu düşünüyor; yüzde 12’lik bir kesim ise, bunun ahlaki bir mesele olmadığına inanıyor.

Araştırmaya göre, Çek Cumhuriyeti, yüzde 56 ile eşcinselliğin ahlaki olarak kabul edilebilir olduğunu düşünen ülkelerin başını çekerken; onu yüzde 55 ile İspanya, yüzde 51 ile Almanya takip ediyor.

Pew tarafından hazırlanan grafik şöyle: