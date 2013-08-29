Esad: Saldırı tehditleri ilkelerimize bağlılığımızı arttırır

ABD ve müttefiklerinin askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığı Suriye’nin Devlet Başkanı Beşşar Esad, askeri harekata yönelik hazırlıkların başlamasından itibaren ilk kez konuştu. Suriye devlet televizyonu tarafından yayımlanan konuşmada Esad, "saldırı tehditleri sadece ilkelerimize bağlılığımızı arttırır. Bu tehditler Suriye halkının bağımsızlık isteğini arttırır" dedi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği Batılı güçler tarafından gerçekleştirilmesi gündemde olan askeri harekata karşı önlem alacaklarını belirten Beşşar Esad, her türlü saldırıya karşı koruyacaklarını belirterek, “Düzenlenecek askeri bir operasyon karşısında Suriye’de savunmaya geçecektir” dedi.

Suriye devlet televizyonunun haberinde kendisini ziyaret eden Yemenli siyasetçilerle görüştüğü aktarılan Esad, "Bildiğiniz gibi krizin başlangıcından bu yana gerçek düşmanımızın kendini ortaya çıkarmasını bekledik" dedi.

Televizyon izleyicilerine hitaben "Moralinizin yerinde olduğunu ve vatanı korumak için herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunuzu biliyorum" diyen Esad, olası askeri harekat için "Bu, bizim zaferle çıkacağımız tarihi bir çatışma" dedi.

Dün Beşar Esad'ın ailesi ve beraberindeki bazı bakanlarla birlikte İran'a gittiği öne sürülmüş, ancak İran Dışişleri Bakanlığınca bu iddia yalanlamıştı.