Sınırda kimyasal saldırı sığınakları oluşturuluyor!

Önlem alınan yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı İlçesi başta olmak üzere sınır boyunda kimyasal saldırıya karşı sığınak yerleri belirlendi. 3 gün önce saldırıya uğrayıp Türkiye sınırına gelen 60 dolayındaki yaralının da farklı nitelikle bir fosfor bombasına maruz kaldığı anlaşıldı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Orm El Kubra kasabasında 26 Ağustos'ta meydana gelen saldırıda yaralananların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilmesiyle gündeme gelen 'kimyasal saldırı' iddiaları ile birlikte, Türkiye'nin sınır illerinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ni de kapsayan güvenlik önlemleri çerçevesinde, ilçede kimyasal silah tehdidine karşı sığınaklar oluşturulduğu ve sınırda kimyasal taraması yapıldığı belirtildi.

Yakıcı fosfor bombası kullanılmış

Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen ve kimyasal taramanın ardından Hatay ve Reyhanlı'daki hastanelere götürülen yaralılar tedavi altına alındı. Reyhanlı'daki sınır kapısında 6 aydır konuşlanan Kimyasal Biyolojik Radyoaktif Nükleer (KBRN) keşif aracı ve uzman personeli, Türkiye'ye getirilen ve vücutlarında ağır yanıklar görülen yaralılar, kimyasal taramadan geçirdi. Yaralıların vücutlarında kimyasal bulguya rastlanmadı. Uzmanlar, vücutlarında ağır yanıklar oluşan yaralıların 'yakıcı fosfor bombası'ndan kaynaklandığını belirledi.

Daha önce İsrail ve Suriye kullanmıştı

Suriye'de, savaş uçakları Aralık 2012'de Dera kentine yakıcı fosfor bombası atmış ve bombalama amatör kameralar tarafından görüntülenmişti. Yakıcı fosfor bombasının kullanılması, uluslararası arenada da tartışma konusu. Bazı anlaşmalara göre, kullanımı yasak olmayan fosfor bombası, bazı kesimler tarafından ise kimyasal silahlar sınıfına sokuluyor. İsrail'de de, 2009'daki Gazze saldırılarında fosfor bombası kullanmıştı. Savaş uçakları, Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait okul binasına fosfor bombası atmış, saldırılar sırasında evleri yıkılan Filistinlilerin kamp olarak kullandığı okul binası, fosfor bombalarıyla yangın yerine dönmüştü.

Hatay Valiliği toplantı yaptı

Suriye'ye müdahaleye bugün kesin gözüyle bakıldığı belirten, Hatay Vali Vekili Kadim Doğan, ilin mülki amirleri ile güvenlik birimlerini toplantıya çağırdı. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kadim Doğan başkanlığındaki toplantıda, olası bir saldırı ihtimali üzerine alınacak tedbirler ile yapılması gerekenler konuşulacak. Öte yandan, kimyasal saldırıya karşı oluşturulan sığınak yerleri ile ilgili de görüş alışverişinde bulunulacak.

Mülteci sayısı artmaya devam ediyor

Suriye'ye müdahale edileceği açıklamaları tedirginlik yarattı. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan son zamanlarda günlük ortalama 900 giriş yapılırken, bu sayının son üç günde bin 200'lere çıktığı gözlendi. Pasaportla girişlerin yapıldığı sınır kapısının yanı sıra, tel örgüleri aşarak kaçak yollardan Türkiye'ye girenlerin sayısında da önemli artışlar oldu. Türkiye'ye girişlerin daha da artmasından endişe ediliyor.

(Ferhat DERVİŞOĞLU-Can KÜÇÜKÖZKAN-Murat KİBRİTOĞLU-Ramazan ÇELİK/DHA)