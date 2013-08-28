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Dünya

Şam: Kimyasal silahı, Batı'nın yardımıyla, teröristler kullandı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Şam'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 'teröristlerin' sarin gazı kullandığına ilişkin kanıtları Birleşmiş Milletler denetçilerine sunduklarını söyledi

28 Ağustos 2013 21:57

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, başkent Şam'da yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan kimyasal silahların ABD, İngiltere ve Fransa'nın yardım ettiği "teröristler" tarafından kullanıldığını iddia etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mikdad, Şam'da Four Seasons Oteli'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "teröristlerin" sarin gazı kullandığına ilişkin kanıtları Birleşmiş Milletler denetçilerine sunduklarını söyledi.

Henüz kesin kanıtlara ulaşılamadığını belirten Mikdad şöyle konuştu: "Suriye, kimyasal silahın silahlı gruplar tarafından ABD, İngiltere ve Fransa'nın yardımıyla kullanıldığını ve bunun bir an önce durması gerektiğini tekrar belirtmektedir."

"Teröristleri" ABD, İngiltere ve Fransa'nın "koruduğunu" iddia eden Mikdad, "bu silahların birgün Avrupa halklarına karşı kullanılacağını" öne sürdü.

Suriye'nin başkenti Şam'da 21 Ağustos günü meydana gelen saldırıda ölenlerin görüntülerinin dünya kamuoyuna yayılmasının ardından İngiltere, ABD ve Türkiye gibi ülkelerde Suriye'ye askeri müdahale hazırlıkları hız kazanmış durumda.

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