Ertuğrul Özkök'ten Murat Sancak'a: Yalancının mumu yatsıyı bile beklemedi

"Bana yapılan saldırının arkasında Doğan Grubu ve 'paralel yapı' var" diyen Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a emniyetten gelen 'kriminal bir çete' açıklamasını hatırlatan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Eee hani Doğan Grubu'ydu... Yalancının yalan mumu, yatsıyı bile beklemeden söndü" dedi.

Murat Sancak'ın "Kumar meselesini Cumhurbaşkanı'nın güvenlik görevlilerine kadar anlatmışlar" sözlerini hatırlatan Ertuğrul Özkök, yazısında "Bak arkadaşım, onlara da bu iş kumarla ilgilidir duyumu gelmişse, bil ki, çok sağlam kaynaklardan gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (18 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısının "Nedamete ermiş bir eski Paralelci bulun da doğru dürüst senaryo yazsın" arabaşlıklı ilgili kısmı şöyle:

NE diyorlardı o günün akşamı...

"Terör örgütü bizi susturmak için saldırdı..."

Ne DHKP-C izleri, ne PKK bağlantıları aramışlardı...

* * *

O gün 8 şehit vardı ve onların aziz hatırasından bile rol çalacak kadar küçülmüş bir vicdan hırsızına dönüşmüşlerdi...

Cumhurbaşkanı'nı bile yanıltacak kadar gözleri dönmüştü...

Herkes biliyordu ki arkasında sıradan bir gasp ve tahsilat çetesi vardı.

Şimdi ağız değiştirdiler..

Dün DHKP-C idi, PKK idi, bugün "Saldırının arkasında Paralelci var, Aydın Doğan var" diyecek kadar adileştiler.

Resmen milleti "bidon kafalı", "göbeğini kaşıyan adam" yerine koyuyorlar...

* * *

Sonunda İstanbul Emniyeti açıkladı:

Kriminal bir çete...

Eee hani Doğan Grubu'ydu...

Yalancının yalan mumu, yatsıyı bile beklemeden söndü.

* * *

Ethem Sancak Bey... Şimdi sıra bende...

Yuh artık yahu... Yanındaki adamlara çuvalla para veriyorsun.

Bir tane mantıklı, becerikli, akıllı algı yöneticin bile yok mu senin...

Madem eski Maoculuk raconları yetmiyor, git, hiç olmazsa nedamete ermiş eski bir Paralelci bul da, sana doğru dürüst bir senaryo yazsın.



Günün dilekçesi



SAYIN Başsavcı, Murat Sancak olayının arkasında neyin olmadığını açıkladınız. Şimdi neyin olduğunu açıklamanızı bekliyoruz.



Günün istihbaratı

BAŞBAKAN bu pazartesi günü 24 işadamı ile yine birlikte olacakmış. Geçen sefer ev sahibi Ali Kibar'dı, bu defa Turgay Ciner olacakmış. Kadro, birkaç eksiği ile eski kadro.



Yani Cumhurbaşkanı'nın güvenlik görevlileri dedikoduyla mı iş yapıyor

Merak ediyorum, kimin aklına geldi de Murat Sancak'ın canlı yayına çıkarıp o saçma sapan konuşmayı yaptırdı...

Adam kendi ağzıyla yakalanıyor.

"Kumar meselesini Cumhurbaşkanı'nın güvenlik görevlilerine kadar anlatmışlar" diyor.

Yahu Murat kardeşim...

Onlar Beştepe Sarayı'nın "secret (gizli) servisi".

Ülkenin Cumhurbaşkanı'nı koruyorlar.

Bu demektir ki MİT'in, emniyet istihbaratının en yüksek derecede bilgilerine sahipler.

Şimdi sen o insanlar için "dedikodu ile iş yapıyorlar mı" demek istiyorsun?

Bu resmen onlara hakaret yahu...

Bak arkadaşım, onlara da bu iş kumarla ilgilidir duyumu gelmişse, bil ki, çok sağlam kaynaklardan gelmiştir.

Ethem Bey, şu kuzeninin kulağını çek de biraz mantıklı konuşsun, ağzının söylediğini kulağı duysun.