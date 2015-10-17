Ertuğrul Özkök: Ethem kardeşim; Sancak'a saldırı olayında Cumhurbaşkanı'nı mandepsiye getiren sen miydin?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak'a yönelik soruşturmada, olayın terör saldırısı olmadığının ortaya çıkmasına ilişkin olarak, grubun sahibi Ethem Sancak'a sorular yöneltti. "Terör saldırısı değilse, kim aldattı Cumhurbaşkanı'nı" diye soran Özkök, "Ethem kardeş; bizzat telefon edip, "Terör örgütü beni susturmak için saldırdı" deyip, Cumhurbaşkanı'nı mandepsiye (tuzak-T24) getiren kişi sen miydin" dedi. Özkök, "Bu işin arkasında kumar borcu olduğu iddiası Cumhurbaşkanı'nın güvenlik görevlilerinin bile kulağına gitmiş" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Ethem Bey siz mi aldattınız" başlığıyla yayımlanan (17 Ekim 2015) yazısı şöyle:

Bak kardeşim...

Dikkat ediyorsan sana "Şems" falan demeyip, adınla sanınla sesleniyor, Ethem Sancak Bey diyorum...

Çünkü iş ciddi...



* * *



Biraz sonra sana soracağım, diyeceğim ki:

"Cumhurbaşkanı'nı kim aldattı... Kim mandepsiye getirdi..."



* * *



Önce şimdi sen dur da olayı anlatayım...

İstanbul Emniyeti, önceki gün sabıka sicilleri kabarık olan 6 kişiyi otomobil gaspı iddiasıyla gözaltına aldı.

Bunların arasından Ethem Sancak'ın kuzeni Murat Sancak'a 21 kurşun sıkanlar da çıktı.

Ama işe bakın ki, bu 6 kişiyi yakalayanlar Terörle Mücadele değil, Asayiş şubesi ekipleriydi.

Meğer saldıranlar terör örgütü falan değil, sıradan tahsilat şebekesiymiş.

Şimdi eldiveni çıkar, çünkü ben eldivensiz soracağım, sende eldivensiz cevap vereceksin.

Ethem kardeşim, Cumhurbaşkanı seni telefonla arayıp "Basın özgürlüğüne yapılmış bu saldırıyı kınıyorum" demişti.

Terör saldırısı değilse, kim aldattı Cumhurbaşkanı'nı...

Bizzat telefon edip, "Terör örgütü beni susturmak için saldırdı" deyip, Cumhurbaşkanı'nı mandepsiye getiren kişi sen miydin...

Ey MİT müsteşarı, Emniyet istihbaratı... Ya sizler...

Yoksa siz mi yanılttınız Cumhurbaşkanı'nı...

Kuzen Sancak dün kendi ağzıyla söyledi.

"Bu işin arkasında kumar borcu olduğu" iddiası Cumhurbaşkanı'nın güvenlik görevlilerinin bile kulağına gitmiş.

Bu insanlar, polisle yakından temasta. İstihbaratla yakından temasta.

Onlar bile böyle diyorsa, bir de yine kendi ağzından "Oynarsam kendi paramla oynarım" deyip işi laga lugaya getiriyorsan...

Arkadaş bu ne iştir...

Nedir bu 21 kurşun muamması..

Çık mertçe anlat diyorum.

Sözüm hâlâ geçerli...

Vallahi "Allah kurtarsın" diyeceğim sadece.