Murat Sancak'a saldıranlardan biri tutuklandı, dosyaya kısıtlama getirildi

Star Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu arabaya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada başsavcılık dosyaya 'kısıtlama' kararı getirildiğini açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Murat Sancak'a düzenlenen saldırının faillerinin yakalandığını söylemiş, ancak bu iddia savcılık ve emniyet tarafından teyit edilmemişti. Taraf yazarı Emre Uslu, açıklama yapılmamasının nedeninin Murat Sancak'ın kumar borcundan dolayı saldırıya uğradığını iddia etmiş, bu iddia Sözcü gazetesi tarafından da haberleştirilmişti. Kumar borcu iddiasını gündeme getiren son isim Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz olmuştu.

İstanbul Hadımköy'de 20 Ağustos 2015 günü Star Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan 6 kişi bu sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne çıkarıldı.

DHA'da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcı, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından bir kişi serbest bırakılırken, F. S., R. Y., S. B. O., T. Ü ve Z. Y., “Silahlı örgüte üye olmak" ve “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanmaları talebiyle 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



Şüphelilerden F. S., Murat Sancak isimli kişiyi tanımadığını belirterek, “Fotoğrafta ben olduğum iddia edilen şahıs O.'dur. Soyadını unuttum. Bizim muhitte O'nun Hüsam lakaplı kişiyle bu eylemi gerçekleştirdiği yönünde söylentiler vardır. Haksız yere tutuklanmak istemem" dedi.



Şüphelilerden Z.Y., olay ile ilgisi olmadığını, Murat Sancak'ı tanımadığını, Saral ailesini tanıdığını belirterek, “Saral ailesini tanımam suç mudur?" şeklinde ifade verdi. Şüphelilerden S. O. B. ise O. K. ve H.Ç. isimli şahısların zaman zaman mahallesindeki otoparka geldiklerini belirterek, “Otoparkta çalışan arkadaşlar zaman zaman kendi aralarında konuşurdu. Benim de bir defa kulak misafiri olduğum ve hayal meyal hatırladığım kadarıyla O.K. ve H.Ç.'nin bir araç kurşunlama olayına karıştıkları gibi bir şeyler söyleniyordu. 1-1.5 ay önce olabilir. Saldırının kime yönelik gerçekleştirildiğine dair bir şey söylemiyorlardı. Bana gösterdiğiniz fotoğrafta aracı kullanan şahıs ben değilim, aracı kullanan şahıs H.Ç.'dir" iddiasında bulundu.



Şüphelilerden T.Ü. ise, 7-8 ay kadar önce H.Ç. isimli kişinin evine gittiğini, sonrasında da operasyon yapılarak gözaltına alındığını ifade ederek, “Gözaltı süresi içinde H.Ç., isimli şahıs bana kendisinin bir silahlı saldırı olayına katıldığını, hedefin de B.K. isimli bir şahıs olduğunu söyledi. Ancak yanlışlıkla, araçlar birbirine benzediği için başka bir araca saldırı düzenlediklerini, bunu emniyet görevlilerine söylediğini ancak kendisine inanmadıklarını söyledi. O'na bu işi benim yaptığımı ve beni alacaklarını söylemişler. Daha fazla ayrıntı vermedi. Yaklaşık 4 ay önce vuruldum, hastanede tedavi gördüm, bu olayı yapmam mümkün değildir, suçsuzum" dedi. Şüphelilerden R.Y. de suçlamaları kabul etmedi.

Bir kişi tutuklandı

Sorgulamayı yapan 1. Sulh Ceza Hakimliği, T.Ü,'yü “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklarken, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, “Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak" ve “Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edilen F.S., S.B.O., Z.Y. ve R.Y.'nin serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, serbest bırakılan F.S. ve S.B.O.'nun, haftada iki gün karakola giderek imza vermelerini kararlaştırdı.

Dosyaya kısıtlama

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın içinde bulunduğu aracın kurşunlanması ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerine kısıtlama kararı konulduğu hatırlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gülay tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"20/08/2015 günü saat 10.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Çamlıca Caddesi TEM Otoyolu katılım noktasında vuku bulan Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca, olayın meydana geldiği andan itibaren çok yönlü ve titizlikle başlatılan soruşturma halen devam etmektedir.

Yapılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış ve sorgulama sonrası 16/10/2015 tarihinde 1 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakılmış, 5 şüpheli silahlı örgüt üyesi olmak ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmaları talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, sevk edilenlerden 1 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında Adli Kontrol Kararı verilmiş ve 2 kişi de serbest bırakılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine soruşturma dosyası ile ilgili olarak Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği’nce kısıtlama kararı verilmiştir.

Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında olayın Murat Sancak’ın kumar borcu nedeniyle vuku bulduğunu, kamera kayıtlarının silindiğine, bazı hususların gizlendiğine dair haberler yer verilmiş ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi soruşturma dosyası kapsamında, bu hususa ilişkin yada böyle bir şüphe uyandıracak delil ve bulgunun mevcut olmadığı anlaşılmıştır"

Ne olmuştu?

Star Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, 20 Ağustos 2015 tarihinde içinde kendisi, şoförü ve korumasının bulunduğu araçla Hadımköy Çamlıca Caddesi'ndeki Alkent 2000 sitesi önünde kendilerine çarpan otomobildeki kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı.

Çapraz ateşe alınan ve zırhlı olduğu söylenen araca çok sayıda kurşun isabet etmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştı.