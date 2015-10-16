Star Grubu: Sancak'a suikast girişiminin arkasında Paralel-Doğan Medya ittifakı var, en son biz konuşacağız!

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan Star Grubu, saldırının "suikast girişimi olmadığı, kumar borcu olduğu" yolunda ortaya çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. "Bu suikast girişiminin arkasında Paralel örgüt ve Doğan Medya izi ve kirli ittifakı var" iddiası gündeme getirilen açıklamada, "Gerçeklerin ortaya çıkmasını en çok biz istediğimiz için bütün bu tahrik ve seviyesiz iftiralara rağmen sabırla sonucu bekliyoruz" dedi.

Star Medya Grubu'ndan "En son biz konuşacağız" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"20 Ağustos Perşembe günü Star Medya Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Sancak’a yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak iftiraya kadar götürülen bir algı operasyonunu esefle izliyoruz.

Bu suikast girişiminin arkasında Paralel örgütün izi ve kirli ittifak var. Gizlilikle yürütülen soruşturmayı ilk günden bu yana akıldışı yalanlarla çarpıtmaya ve böylelikle gerçeklere ulaşılmasını engellemeye çalışan Paralel örgüt-Doğan Medya ittifakı, satır arasında gizli ipuçları ile kendilerini ele verdi.

“Kendisi organize etti” şeklinde başlayıp, mafya hesaplaşmasından kumar borcu safsatasına kadar uzanan bu saptırmalar bu kirli ittifakı gizlemeye yetmeyecektir.

Yönetim Kurulu Başkanımıza yapılan menfur saldırı, millî duruşumuzdan ve gerçekleri haykıran cesur yayınlarımızdan rahatsız olanların organize ettiği ve bizi susturmaya yönelik bir organizasyondur.

Gerçeklerin ortaya çıkmasını en çok biz istediğimiz için bütün bu tahrik ve seviyesiz iftiralara rağmen sabırla sonucu bekliyoruz.

Çünkü bu saldırının gerisindeki çirkin tezgah ortaya çıktığı zaman biz konuşurken, şimdi olayı saptırmaya çalışan müfterilerin ne diyeceğini merak ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."