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Murat Sancak'a silahlı saldırının sebebi kumar borcu mu?

Mehmet Yakup Yılmaz: Bu saldırı, kumar borcunu tahsil etmek için mi yapıldı yoksa medyayı korkutup, sindirmek için mi?

13 Ekim 2015 19:37

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup YılmazStar Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalandığı iddiasının teyit edilmemesiyle ilgili olarak "Yoksa, bazı yayın organlarında ileri sürüldüğü gibi bu bir 'basın özgürlüğüne saldırı' suçu değil de kumar mafyasının tehdit saldırısı mıydı?" diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'la yaptığı görüşmenin ardından Başbakan'ın kendisine saldırının faillerinin yakalandığını söylediğini aktarmıştı. Ancak İstanbul emniyeti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiyi teyit etmemişti.

Murat Sancak'a saldırının kumar borcu nedeniyle düzenlendiği iddiası önce Taraf yazarı Emre Uslu tarafından ortaya atılmıştı. Uslu'nun bu iddasını dün Sözcü gazetesi de okurlarıyla paylaşmıştı.  Sözcü'nün haberinde "AKP’nin 'Seçim sürecindeyiz, gerçek açıklanırsa zarar görürüz' ikazı üzerine olaya ilişkin açıklama yapılmadığı iddia edildi" denilmişti.

Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, söz konusu iddiaları bugünkü (13 Ekim 2015) köşesine taşıdı.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a güpegündüz 18-20 kurşun sıkan saldırganlar, Başbakan'ın açıklamasına göre yakalanmış bulunuyor.

Fakat nedense bu bilgiyi İstanbul Emniyeti ya da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı teyit etmiyor, açıklamıyor.

Hatırlarsınız bu saldırı basın özgürlüğüne karşı girişilmiş bir saldırı olarak nitelenmişti. Bizzat Cumhurbaşkanı bununla ilgili neler neler söyledi.

Ama böyle durumlarda adet olduğu gibi Vali, Emniyet Müdürü ya da savcı suçluların yakalandığını açıklamıyor. Neden?

Yoksa, bazı yayın organlarında ileri sürüldüğü gibi bu bir "basın özgürlüğüne saldırı" suçu değil de kumar mafyasının tehdit saldırısı mıydı?

Onun için mi adamlar 18-20 kurşun sıktıkları halde kimsenin burnu bile kanamadı?

Bu nedenle mi Emniyet ve savcılık olayı örtbas eder gibi davranıyor?

Neden Emniyet saldırganları yakaladığı halde bunu gizledi? Yoksa Başbakan ağzından söylenmemesi gereken bir şeyi mi kaçırdı?

Şunu adam gibi açıklayın da öğrenelim: Bu saldırı, kumar borcunu tahsil etmek için mi yapıldı yoksa medyayı korkutup, sindirmek için mi?

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

 

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