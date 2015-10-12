Akşam ve Güneş "Sancak'a saldırının failleri yakalandı" açıklamasını görmedi, Star da 1. sayfada yer vermedi!

Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sırasında Davutoğlu'nun "Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yönelik silahlı saldırının faillerinin yakalandığını" söylediğini aktaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu bünyesindeki Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin bugünkü (12 Ekim 2015) birinci sayfalarında yer verilmedi.

Star gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun Sancak'a saldırıyla ilgili açıklamalarını gazetenin iç sayfasında "Terörle mücadele kararlılıkla sürecek" başlığıyla yayımlanan detay haberde vermekle yetindi. Güneş ve Akşam gazetelerinde ise CHP liderinin sözlerine hiç yer verilmezken, görüşmeye ilişkin Başbakanlık'tan yapılan açıklama haberleştirildi.

Murat Sancak, 20 Ağustos’ta, otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı. Ardından saldırıyla ilgili herhangi bir failin yakalanmamış olması soru işaretlerine yol açmıştı.

Akif Beki de eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Hürriyet yazarı Akif Beki de, Murat Sancak'a yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada, 6 haftadır hiçbir ilerleme olmadığını yazmış, Hürriyet gazetesi köşe yazarı Akif Beki, Kılıçdaroğlu'nun da Uşak'ta yaptığı seçim mitingi konuşmasında aynı konuya dikkat çektiğini belirtmişti. Akif Beki, Sancak'ın gazete ve televizyonlarının bu konuşmaya da kayıtsız kaldığını söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nun kendilerine arka çıkan sözlerini de görmediler. Başkası olsa manşete çekerdi, 'soruşturmayı ağırdan alanlara bizim söyleyemediğimizi söylemiş' diye büyütürdü. Küçük bile vermemişler, büründükleri hayretengiz sessizliği bozmamak için iç sayfalara bile saklamamışlar" ifadelerini kullanmıştı.

Star, Akşam ve Güneş gazetelerinin bugünkü birinci sayfaları şöyle: