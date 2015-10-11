"Davutoğlu, Sancak'a silahlı saldırının faillerinin yakalandığını söyledi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarla ilgili olarak görüştüğü Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a yönelik silahlı saldırının faillerinin yakalandığını" söylediğini aktardı. Murat Sancak, 20 Ağustos’ta, otomobilinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Çankaya Köşkü'ndeki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunanan Kemal Kılıçdaroğlu, Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'ın uğradığı saldırıyı da sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu terör belasından kurtulmamız ve Ortadoğu batağından süratle çekilmemiz lazım. Aydın Ünal ve Burhan Kuzu'nun tweetlerini de Davutoğlu'na sordum. Vampire benzetme ve 'Halk kaosu seçti' gibi tweetleri gösterdim. O da bana bazı CHP'lilerin attığı tweetleri gösterdi. 'Ben gerekli uyarıyı yaptım' dedim, o da gerekli uyarıyı yapacaklarını iletti. Murat Sancak'a yapılan saldırıdan bahsettim. Bir gazetenin CEO'su silahlı saldırıya uğruyor. Bunun faillerinin derhal yakalanması gerektiğini söyledim. Sayın Davutoğlu, faillerin yakalandığını söyledi."

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