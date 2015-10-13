Davutoğlu: Sancak'a saldırının failleri yakalandı; polis ve savcılık: Bilgi yok

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak’a saldırının faillerinin yakalandığını hem TV’de hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde açıkladı. Ancak ne poliste ne de savcılıkta bu yönde bir bilgi yok.

Sancak’a yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalanıp yakalanmadığı sorusu Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarının ardından muammaya dönüştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu önceki gün yaptıkları görüşmede Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisine “Murat Sancak’a yönelik saldırının faillerinin yakalandığını” söylediğini açıkladı.

Başbakan Davutoğlu, 2 Ekim gecesi katıldığı bir televizyon programında da Sancak’a saldıranların yakalandığını söylemişti. Davutoğlu’nun bu yöndeki beyanlarına karşılık, İstanbul Emniyeti’nde bu beyanları teyit eden bir bilgi yok. İstanbul Emniyet yetkilileri, Sancak’a 20 Ağustos’ta İstanbul’da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak halen gözaltına alınmış ya da tutuklanmış bir fail bulunmadığını bildirdiler.

Terörle mücadelede

Murat Sancak’a düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmayı Terörle Mücadele Şubesi yürütüyor. Polis, Sancak’ın içinde bulunduğu araca çapraz ateş açanların kimliklerini tespite çalışıyor. Soruşturmayla ilgili gizlilik kararı olduğunu bildiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da, saldırıyla ilgili henüz yakalanan ya da tutuklanan olmadığını açıkladı. İstanbul Valiliği ise soruşturmayla ilgili soruları yanıtsız bırakıp olayla ilgili bilgi verilemeyeceğini söyledi.

Tam 21 kurşun sıkıldı

İşadamı Ethem Sancak’ın yeğeni, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, 20 Ağustos 2015’te, şoförü ve korumasıyla Hadımköy Alkent 2000 Sitesi’ndeki evinden çıkarken silahlı saldırıya uğradı. İki saldırgan otomobilleriyle Sancak’ın otomobilini durdurup 21 el ateş ettikten sonra kendi araçlarıyla kaçtı. Sancak ve beraberindekiler saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Model plaka belli

Saldırı anı sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı. Saldırganların kullandığı otomobilin plakası, markası ve modeli ilk günden belirlenmiş oldu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıkan kurşunların 45’lik Colt ve 9.19 milimetrelik Parabellum mermisi olduğunu tespit etmişti. Sancak’ın otomobilinin ön camı 4 isabet almış, kurşunlardan ikisi otomobilin içine girmişti. Otomobil zırhlı değildi. Murat Sancak İstanbul Emniyeti’nde verdiği ifadede, herhangi bir organize suç örgütünden veya kişiden tehdit almadığını söyledi.