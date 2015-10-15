O silahlı saldırıda, Murat Sancak araçta değil miydi?

Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırının faillerinin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz net bir bilginin ortaya çıkmaması tartışmaya yol açarken, Meydan gazetesi "saldırının terör saldırısı değil, kumar borcu yüzünden yapıldığını" iddia etti.

Murat Sancak'ın Sarallara ait kumarhanede 10 milyon lira keybettiğinin ileri sürüldüğü haberde, "Sancak’ın saldırı anında 34 MTS 68 plakalı arabada olmadığı" iddia edildi. "Saldırı anı ve kumarhaneye giriş çıkış görüntüleri de İstanbul Emniyeti’nde silindiği" öne sürüldü.

Meydan'da yer alan haberin tam metni şöyle:

İddiaya göre ES Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın yeğeni Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, ‘Sarallar’ grubuna ait bir kumarhanede kumar oynayarak 10 milyon lira kaybetti.

"Borcunu öde baskısı"

Borcunu en yakın zamanda ödemesi talebinde bulunulmasına rağmen bunu reddetti. Bu nedenle aracı geçen 20 Ağustos’ta İstanbul Hadımköy Çamlıca Caddesi’ndeki ALKENT 2000 Sitesi önünde çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda araca 20 kurşun isabet ederken, Sancak’ın şoförü ve koruması saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"Sancak araçta yoktu"

Bu olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri kapsamlı bir araştırma ortaya koydu. Saldırının yaşandığı bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi tespit edildi. Bu şahısların organize suç örgütü lideri Yakup Saral’ın adamları olduğu belirlendi. Silahlı saldırıya uğradığı gün Murat Sancak 34 MTS 68 plakalı Mercedes marka araçta yoktu.

"Sedat Şahin grubuyla çatışmıştı"

Murat Sancak’a saldırı düzenleyen Sarallar grubu geçen yıl Sedat Şahin grubuyla girdiği silahlı çatışmalarla adından sıkça söz ettirmişti. İstanbul’da 24 Aralık 2014 akşamı Nişantaşı’nda düzenlenen ve Vedat Şahin ile koruması Ferdi Topal’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayını Yakup Saral grubunun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

"Görüntüler silindi"

Polis yaptığı araştırmalar sonrasında saldırının kumar borcu yüzünden yaşandığını belirledi. Olay yeri ve saldırı öncesinde kumarhanenin bir haftalık kamera görüntüleri mercek altına alındı. İllegal işletilen kumarhaneye Sancak’ın birkaç kez giriş çıkış yaptığı görüldü. Sakıncalı bulunan her iki görüntü polis tarafından iddiaya göre silindi.