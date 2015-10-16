Polis, Murat Sancak'a saldıranları 48 saat içinde tespit edip bildirdi, gözaltılar için 2 ay beklendi!

Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a 20 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırının sanıklarını polisin olaydan iki gün sonra tespit ettiği ortaya çıktı. Polisin aynı gün, saldırının terörle bağlantılı olmadığı bilgisini emniyet genel müdürlüğü ile paylaştığı kaydedildi.

İki gün önce gözaltına alınan Sancak'a saldırının şüphelileri T.Ü. ve C.F. ile biri eski özel harekatçı 4 kişinin Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguları devam ediyor.

Önce gaspçılar

Hürriyet'ten Arda Akın ve Çetin Aydın'ın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim günü Şişli’de, 7 Ekim’de de Bahçelievler’de lüks otomobilleri arkadan hafifçe çarptıktan sonra gasp eden kişileri belirledi. Polisin araştırmaları sonucu geçen Perşembe günü iki gasspı gerçekleştirenlerin Bahçelievler’de kaldığı evler belirlendi. Düzenlenen operasyonda S.B. (27), M.D. (33), T.Ü. (33), C.F. (32), H.Ç. (32) ve O.K. (27) gözaltına alındı. Gasp edilen otomobiller de ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 50 adet fişek, gasp olaylarında parmakizi bırakmamak için kullanılan eldiven, çok sayıda araca ait kontak anahtarı ele geçirildi.

Üçü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, pazar günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden haklarında çok sayıda suç kaydı ve arama bulunan H.Ç., O.K., ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.Ü., C.F. ve M.D. ise serbest kaldı.

Bu sefer terör aldı

Gasptan yakalanan kişilerden T.Ü. ve C.F.’nin 20 Ağustos’ta Murat Sancak’a düzenlenen silahlı saldırıya karışan kişilerden olduğu gerekçesiyle bu sefer Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındı.

Murat Sancak’a yapılan saldırıyla ilgili T.Ü. ve C.F. soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Bu sırada aldırıyı organize edip gerçekleştirdikleri gerekçesiyle eski özel harekatçı Z.Y. ile birlikte F.S., R.Y. ve S.B.O. da önceki gece gözaltına alındı.

Önceden keşif yapmışlar

İddiaya göre, Sancak’a saldırıyı eski özel harekatçı Z.Y. organize ederken, şüpheliler olay yerinde önceden keşif yaparak Sancak’ın evden işe gidiş saatleri belirlendi. Çapraz sorguya alınan 6 şüphelinin ifadelerinin devam ederken, emniyet savcılıktan gözaltı süresinin uzatılmasıyla ilgili talepte bulundu. Otomobil gaspı nedeniyle tutuklanan ve haklarında poliste bir çok suç kaldı olan S.B., H.Ç. ve O.K.’nın da Sancak’a saldırıyla ilgili sorgulanabilecekleri ifade edildi.

Gasptan yakalanan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 3 kişinin poliste çok sayıda kaydı çıktı. Şüphelilerden H.Ç.’nin 14 adet suç kaydı, 8 aranma kaydı, O.K.’nın 9 suç kaydı, 3 aranma kaydı, S.B.’nin de ‘Kaesten öldürme’ suçundan arama kaydı, 10 adet suç kaydı olduğu bildirildi.

Ankara'dan özel ekip gitti olay 2 günde aydınlatıldı

STAR Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’ın otomobiline 20 Ağustos’ta düzenlenen saldırı, faillerinin bulunamaması nedeniyle tartışma yaratırken Emniyet birimleri, olayın 2 günde aydınlatıldığını savunuyorlar. Sancak ile yakın korumalarının yara almadan kurtulduğu saldırı, büyük yankı uyandırmıştı. Saldırının, terörle bağlantılı ve medyaya yönelik olduğu tartışması yapılmıştı. Olayın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine İstihbarat, Terör, Kriminal ve Olay Yeri inceleme noktasında uzman kişilerden oluşan “Özel” bir ekip oluşturulmuş, Ankara’dan giden bir ekip de çalışma yürüten bu özel ekibe dahil olmuştu.

Kameradan tespit edildi

Yapılan çalışmada, saldırının yaşandığı bölgedeki bütün güvenlik kameraları saldırı günü olan 20 Ağustos’ta toplanarak incelemeye alındı. Yapılan araştırmalar sonrasında 21 Ağustos’ta saldırganların Sancak’ı evinden çıktığı andan itibaren takip ettiği belirlenmişti. Bu görüntülerden saldırganların kimliklerine de ulaşıldı. Özel ekip, yaptıkları incelemede hem olaya karışan aracın hem de içindekilerin terör örgütleriyle bir bağlantısının bulunmadığını 22 Ağustos itibariyle netleştirdi. Saldırının terörle bağlantılı olmadığı bilgisi de bu tarihte emniyet genel müdürlüğü ile paylaşılırken Ankara’dan giden ekip de bu bilgiden sonra geri döndü. Elde edilen bulgular ve saldırganların kimliklerine ulaşılmasının ardından terör bağlantısı çıkmamaması üzerine Terör bölümü dosyayı, Asayiş ve Organize suçlara bakan şubelere devretti. Bu arada saldırıyla ilgili yapılan incelemede, Sancak’ın saldırıdan önce tehdit edildiği, ancak Sancak’ın tehditlere rağmen polise başvurmadığı da belirlendi.

Ele geçirilenler

Gaspçıların ev ve üzerlerinde yapılan aramada ele geçenler ise şöyle:

-4 adet tabanca.

-Bu tabancalara ait 50 adet fişek,

-1 çift siyah eldiven,

-1 adet sahte sürücü belgesi,

-Çeşitli araçlara ait anahtarlar,

-Gasp edilen otomobilden alınan dizüstü bilgisayar,

-1 adet müşteki şahsa ait kimlik.