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Star: Murat Sancak'a saldırının azmettiricisi, Ahmet Hakan'a saldırının azmettiricisi gibi özel harekât görevlisi

Star'ın Sancak'a yönelik saldırıyla ilgili iddiası...

16 Ekim 2015 14:21

Star gazetesi, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a 21 Ağustos'ta düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "bir azmettiricinin olduğunu ve 15 gün önce Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun'a yumruklu saldırı düzenleten azmettirici gibi eski özel harekât görevlisi çıktığını" iddia etti.

Hürriyet'te yer alan haberde ise, silahlı saldırının zanlılarını polisin olaydan iki gün sonra tespit ettiği ortaya çıktı. Ancak zanlılar hakkında 2 ay boyunca herhangi bir işlem yapılmadı. Polisin aynı gün, saldırının terörle bağlantılı olmadığı bilgisini emniyet genel müdürlüğü ile paylaştığı kaydedildi. 

Star'da yer alan haber şöyle:

Sancak'a saldırıda kullanılan iki silahtan birinin, daha önce Esenler Minibüsçüler Odası Başkanı Hasan Ayar'a yönelik saldırıda kullanıldığı tespit edildi. Ayar'a saldırı düzenleyenleri takibe alan polis, MOBESE kayıtlarını da inceledi. Kimliği tespit edilen tetikçi gözaltına alındı. Bu kişinin sorgulanması sonucu dün sabah operasyon düzenleyen polis, saldırıya katılan 2 ve yardım-yataklık yapan 3 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgularında, saldırıyı eski bir özel harekât başkomiserinin azmettirmesi sonucu para karşılığı yaptıklarını, ancak nedenini bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan eski başkomiserin, saldırının kumar ve süfli işlerle alakası olmadığını söylediği öğrenildi. Saldırganlar adliyeye sevk edilirken, azmettirici olan eski polis ile yardım ve yataklık yapan 3 kişinin sorgusunun sürdüğü kaydedildi. 

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