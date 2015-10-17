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Emniyet'ten ilk Murat Sancak açıklaması: Saldırganlar kriminal bir grupla iltisaklı

Yapılan açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı ve 5 tabancanın ele geçirildiği belirtildi

17 Ekim 2015 20:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Ağustos'ta Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yönelik saldırıyla ilgili olarak, saldırganların "Kriminal bir grupla iltisaklı" oldukları belirtildi. Herhangi bir örgüt isminin belirtilmediği açıklamada "eylemcilerin bağlantılarının tam olarak tespit edilebilmesi için soruşturma genişletilmiştir" dendi.

DHA’da yer alan habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Emniyet'in açıklaması şu şekilde:

"20.08.2015'de Büyükçekmece Hadımköy'de Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'ın da içinde bulunduğu araca kimliği meçhul kişilerce silahlı saldırıda bulunulmuş. Murat Sancak'ın korumasının karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden geldikleri araç ile kaçmışlardır. Söz konusu saldırı ile ilgili olarak harekete geçen emniyet birimlerimiz makul bir süre içerisinde şahısların eşkâllerini belirlemiş, kullandıkları araç plakasını ve kimliklerini tespit etmiştir.

 

"Soruşturma genişletildi"

 

Bu bağlamda saldırıyı gerçekleştirenlerin 3 kişi oldukları ve ilimizdeki "Kriminal" bir grupla iltisaklı kişilerden oldukları anlaşılmıştır. Bahse konu saldırının geniş bir şekilde kamuoyunu etkileyen Basın, İş Dünyası ve Siyaset Kurumları ile ilişkili olabileceği yolundaki değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak olayın tüm boyutları ile aydınlatılması, eylemin nedeni ve eylemcilerin bağlantılarının tam olarak tespit edilebilmesi için soruşturma genişletilmiştir."

"Söz konusu olayla ilgili bazı basın ve yayın organlarında saldırı esnasında Murat Sancak'ın aracı içerisinde olmadığı ve bazı kamera görüntülerinin silindiği şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde 6 kişi gözaltına alınmış ve 5 tabanca ele geçirilmiş olup; şüpheliler adli makamlara sevk edilmiştir."

 

1 kişi tutuklanmıştı

 

Dün adliyeye gönderilen 5 şüpheli, silahlı örgüt üyesi olmak ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmaları talebiyle Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, sevk edilenlerden 1 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 2 kişi de serbest bırakılmıştı.

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