Doğan Grubu: Murat Sancak'a yönelik saldırının arkasında olduğumuz iddiası akıl dışı!

Doğan Grubu Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahter Kutadgu, Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın, kendisine yönelik silahlı saldırının arkasında Doğan Grubu’nun da bulunduğu yönündeki iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Ortalama insan zekasıyla alay eden bu akıl ve vicdan dışı ve de aynı zamanda acınası açıklamayla ilgili yorum yapmayı sadece zaman kaybı olarak görüyor ve ciddiye almıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle:

"Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın kendisine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak aradan iki ay geçtikten ve saldırının nedenleri ve saldırganlar hakkında farklı iddialar ortaya atıldıktan sonra canlı yayında Grubumuzu suçladığını gördük.

Ortalama insan zekasıyla alay eden bu akıl ve vicdan dışı ve de aynı zamanda acınası açıklamayla ilgili yorum yapmayı sadece zaman kaybı olarak görüyor ve ciddiye almıyoruz.

Murat Sancak'ı Allah'a ama önce Yüce Türk Yargısına havale ediyor ; ayrıca kendiçelişkileri ve açmazlarıyla başbaşa bırakıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."