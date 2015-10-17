Star, Murat Sancak'a saldırıyı 'paralel'e bağladı, delil olarak Ethem Sancak'a gönderilen mektubu gösterdi!

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan ve dünkü manşetinde "En son biz konuşacağız" diyen Star Grubu, saldırıyı 17 Aralık sonrası iktidara yakın çevreler ve savcılık iddianamesinde "Fethullahçı Terör Örgütü" olarak nitelenen "FETÖ'nün planladığını ve ortaya çıkmasını önlemeye çalıştığını" iddia etti.

İddiaya dayanak olarak, saldırıdan önce grubun sahibi Ethem Sancak'a Gülen cemaati mensuplarının Almanya'dan gönderdiği ileri sürülen bir mektup gösterildi. Söz konusu mektubun tehdit içerdiği öne sürülürken, aynı dönemde "resmi damgalı 'PKK ve DHKP-C’nin hedefindesiniz' uyarısı gönderildiği, ancak yazıyı, paralel polislerin hedef saptırmak için gönderdiği" iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Murat Sancak’a 20 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırının sanıklarını polisin olaydan iki gün sonra tespit ettiği ortaya çıkmıştı. Polisin aynı gün, saldırının terörle bağlantılı olmadığı bilgisini emniyet genel müdürlüğü ile paylaştığı ancak gözaltı ve tutuklama için 2 ay beklenildiği öğrenilmişti.

İşte Ethem Sancak'a gönderildiği iddia edilen o mektup:

Star'da yer alan haberin tam metni şöyle:

Saldırıdan önce Ethem Sancak’a Almanya’dan gönderilen mektupta “Sana aile acısı tattıracağız” yazıyordu. Aynı dönemde ‘resmi’ damgalı “PKK ve DHKP-C’nin hedefindesiniz” uyarısı geldi. Ancak yazıyı, paralel polislerin hedef saptırmak için gönderdiği belirlendi.

Murat Sancak'a suikast girişiminden aylar önce Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’a Almanya’dan bir tehdit mektubu gönderilmişti.

FETÖ’nün mektubunda, örgüt aleyhinde yayınlara son verilmemesi halinde, ‘Ethem Sancak’a aile acısı tattıracakları’ açıkça ifade edildi.

Örgütün emniyet içindeki uzantıları ise Murat Sancak’a yapılan menfur saldırıdan kısa bir süre önce, “PKK ve DHKP-C ortaklığı sansasyonel eylemleri gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk sırada da Ethem Sancak ve yakınları var” şeklinde güya “resmi” bir bilgiyi, gayri resmi yolla Ethem Sancak’a iletti.

Bu şekilde diğer terör örgütlerini öne sürerek, okların kendilerine yönelmesini engellemeyi planlayan Paralel örgütün kendini ele verdiği detaysa Paralel yayın organlarının ilk dakikalarda yayınladığı suikast girişimi haberinde saklıydı.

Ethem Sancak’ın ‘kuzeni’ olan Murat Sancak’a saldırı haberi, başta Zaman olmak üzere, Paralel internet sitelerinde “Ethem Sancak’ın (oğlu) Murat Sancak’a silahlı saldırı” şeklinde verildi. Örgüt medyası, daha sonra bu ‘açığı’nı, ‘yeğeni’ diye değiştirerek kapatmaya çalıştı.