T24 LogoT24 Logo
Gündem

Star, Murat Sancak'a saldırıyı 'paralel'e bağladı, delil olarak Ethem Sancak'a gönderilen mektubu gösterdi!

"Paralel polisler hedef saptırmak istedi"

17 Ekim 2015 13:13

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili uzun süredir sessizliğini koruyan ve dünkü manşetinde "En son biz konuşacağız" diyen Star Grubu, saldırıyı 17 Aralık sonrası iktidara yakın çevreler ve savcılık iddianamesinde "Fethullahçı Terör Örgütü" olarak nitelenen "FETÖ'nün planladığını ve ortaya çıkmasını önlemeye çalıştığını" iddia etti. 

İddiaya dayanak olarak, saldırıdan önce grubun sahibi Ethem Sancak'a Gülen cemaati mensuplarının Almanya'dan gönderdiği ileri sürülen bir mektup gösterildi. Söz konusu mektubun tehdit içerdiği öne sürülürken, aynı dönemde "resmi damgalı 'PKK ve DHKP-C’nin hedefindesiniz' uyarısı gönderildiği, ancak yazıyı, paralel polislerin hedef saptırmak için gönderdiği" iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Murat Sancak’a 20 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırının sanıklarını polisin olaydan iki gün sonra tespit ettiği ortaya çıkmıştı. Polisin aynı gün, saldırının terörle bağlantılı olmadığı bilgisini emniyet genel müdürlüğü ile paylaştığı ancak gözaltı ve tutuklama için 2 ay beklenildiği öğrenilmişti.

İşte Ethem Sancak'a gönderildiği iddia edilen o mektup:

Star'da yer alan haberin tam metni şöyle:

Saldırıdan önce Ethem Sancak’a Almanya’dan gönderilen mektupta “Sana aile acısı tattıracağız” yazıyordu. Aynı dönemde ‘resmi’ damgalı “PKK ve DHKP-C’nin hedefindesiniz” uyarısı geldi. Ancak yazıyı, paralel polislerin hedef saptırmak için gönderdiği belirlendi.

Murat Sancak'a suikast girişiminden aylar önce Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’a Almanya’dan bir tehdit mektubu gönderilmişti.

FETÖ’nün mektubunda, örgüt aleyhinde yayınlara son verilmemesi halinde, ‘Ethem Sancak’a aile acısı tattıracakları’ açıkça ifade edildi.

Örgütün emniyet içindeki uzantıları ise Murat Sancak’a yapılan menfur saldırıdan kısa bir süre önce, “PKK ve DHKP-C ortaklığı sansasyonel eylemleri gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk sırada da Ethem Sancak ve yakınları var” şeklinde güya “resmi” bir bilgiyi, gayri resmi yolla Ethem Sancak’a iletti.

Bu şekilde diğer terör örgütlerini öne sürerek, okların kendilerine yönelmesini engellemeyi planlayan Paralel örgütün kendini ele verdiği detaysa Paralel yayın organlarının ilk dakikalarda yayınladığı suikast girişimi haberinde saklıydı.

Ethem Sancak’ın ‘kuzeni’ olan Murat Sancak’a saldırı haberi, başta Zaman olmak üzere, Paralel internet sitelerinde “Ethem Sancak’ın (oğlu) Murat Sancak’a silahlı saldırı” şeklinde verildi. Örgüt medyası, daha sonra bu ‘açığı’nı,  ‘yeğeni’ diye değiştirerek kapatmaya çalıştı.

 

ETİKETLER

murat sancakakpak partiethem sancakstarparalelgülen cemaatibağladıiddiaalmanyamektupethem sancak

İlgili Haberler

Star Grubu: Sancak'a suikast girişiminin arkasında Paralel-Doğan Medya ittifakı var, en son biz konuşacağız!

"Seviyesiz iftiralara rağmen sabırla sonucu bekliyoruz"

Star: Murat Sancak'a saldırının azmettiricisi, Ahmet Hakan'a saldırının azmettiricisi gibi özel harekât görevlisi

Star'ın Sancak'a yönelik saldırıyla ilgili iddiası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24