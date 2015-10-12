Ertuğrul Özkök'ten Bekir Coşkun'a: AKP'ye oy verenler inek gibi çoğunluk değil!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünkü (11 Ekim 2015) köşesinde AKP seçmeni için “O arkandaki inek gibi oy çoğunluğu” ifadelerini kullanan Sözcü yazarı Bekir Coşkun’u eleştirdi. Özkök, “Sevgili Bekir Coşkun, kıymetli arkadaşım... İstediğini eleştir, istediğin siyasetçiyi yerden yere vur. Ama ona oy veren insana uzatma dilini böyle” dedi.

“Ben de senin kadar öfkeliyim. En az senin kadar benim de içim yanıyor. Belki senden bile daha kaygılıyım ülkemin yarınından.” ifadelerini kullanan Özkök, “Ama olmadı bu laf... Ne onlar inek gibi çoğunluk ne bizler çapulcu bir azınlığız” dedi.

Bekir Coşkun Sözcü gazetesinde yayımlanan köşesinde, "Ankara’da kan kokusu evimize kadar geliyor… O arkandaki inek gibi oy çoğunluğu anlasa da anlamasa da… Bizler nasıl ki kumpası hissettik, nasıl ki hırsızlığını erken anladık, nasıl ki hain açılımlarını baştan gördük… Nasıl ki bu günleri önceden söyledik… Bunu da görüyoruz… Bu sensin…" demişti.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’te “300 milletvekili çıkarsan ne yazar” başlığıyla yayımlanan (11 Ekim 2015) tarihli yazının ilgili kısmı şöyle:

Siz...

Sayın Ahmet Davutoğlu...

Bu seçimde 300 milletvekili çıkarsanız ne olur...

330 milletvekili çıkarıp bu ülkeyi bir başkan babaya emanet etseniz ne yazar...

* * *

Siz...

Sayın Kılıçdaroğlu...

Bu seçimde tek başınıza 300 milletvekili çıkarsanız...

Kişiliğinizi artık biliyoruz, tanıyoruz...

Size oy vermeyene de elinizi uzatacağınızdan eminiz...

Onları da kucaklamaya çalışacağınızdan eminiz...

* * *

Siz...

Sayın Devlet Bahçeli...

Bu seçimde 300 milletvekili çıkarsanız...

Biliyoruz, tanıyoruz...

Söyleminiz sert olsa da sertliği sokağa çıkarmayacak kadar mertsiniz.

Biliyoruz, ahlakınız da söyleminiz kadar serttir, merttir, tavizsizdir...

Hırsızı da çıkmaz sizden, dolandırıcısı da...

* * *

Siz...

Sayın Selahattin Demirtaş...

Biliyoruz, tanıyoruz...

Düzgün siyasetçisiniz... Cesursunuz...

* * *

Yani siz iktidar ve muhalefet...

Herhangi biriniz 300 milletvekili çıkarsanız...

Ülkeyi tek başınıza yönetebileceğinize, sadece size oy verenlere sırtınızı dayayıp, bu Ortadoğu bataklığından çıkarabileceğinize...

Gırtlağına kadar yolsuzluğa, adaletsizliğe, vicdansızlığa, kayırmacılığa batmış bu çölü bir ahlak vahasına çevirebileceğinize inanıyor musunuz?

* * *

Hepinize sesleniyorum.

Az kaldı seçime...

Hiçbirimiz sizlerden, ruhumuzu okşayacak, öfkemizi bileyecek, kinimizin davasını kan davasına çevirecek, bizi birbirimize daha da düşman hale getirecek bir belagat şehvetinin kurbanı olmanızı beklemiyoruz.

* * *

Sadece... Sadece yarını düşünün...

2 Kasım sabahını...

Nasıl el ele veririz? Nasıl birlikte çözeriz?

Nasıl çıkarırız ülkemizi bu terörden, yolsuzluktan, adaletsizlikten, despotluktan, kayırmacılıktan?

Bu enkazdan nasıl yine güzel bir ülke, güçlü bir millet yaratabiliriz?

Bekir Coşkun kardeşim ne o inek gibi ne de biz çapulcuyuz

SEVGİLİ Bekir Coşkun, kıymetli arkadaşım...

Dünkü yazında AKP'ye oy veren insanlara "inek gibi çoğunluk" demişsin...

Yok kardeşim, olmadı bu laf...

Ben de senin kadar öfkeliyim...

En az senin kadar benim de içim yanıyor... Belki senden bile daha kaygılıyım ülkemin yarınından...

Ama olmadı bu laf...

AKP'liden önce ben haykırmak istiyorum sana...

İstediğini eleştir, istediğin siyasetçiyi yerden yere vur.

Ama ona oy veren insana uzatma dilini böyle.

Ne onlar inek gibi çoğunluk ne bizler çapulcu bir azınlığız...

Bırakalım artık bu jargonu... Hepimiz bırakalım...

Sandık başında hepimiz eşit ve aynı ölçüde saygıdeğer insanlarız.

Bekir'e bunu söyleyince dönüp Başbakan'a da şunu diyeceğim

BEKİR Coşkun AKP'ye oy verenlere "inek gibi çoğunluk" diyor...

İyi de ülkemin Başbakan'ı bizi, AKP'ye oy vermeyenleri ne yerine koyuyor?

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