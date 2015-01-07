Ertuğrul Özkök: Kendim için de korkuyorum, ülkem için de korkuyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezine yapılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı yorumladı.

Radikal'deki habere göre, Charlie Hebdo dergisini yakından tanıyan Özkök şunları söyledi:

"Bu konudaki görüşlerimi yazmaya korkuyorum. Kendim için de korkuyorum, ülkem için de korkuyorum. Söyleyebileceğim tek şey şu: Bu olay Müslüman dünya için de Hristiyan dünya için de çok kötü olmuştur. Herkesin bunun bilincinde olması gerekir. Çok kötü bir yere doğru gidiyoruz. Ama bu korku benim utancım değil."