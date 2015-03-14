Erol Büyükburç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Etiler'deki evinde Perşembe günü ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Büyükburç'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında torunu Lale Han Kaya vardı. Lale dedesinin tabutuna dokundu, fotoğrafını okşadı.

Daha sonra Levent Camii'ne götürülen Büyükburç'un cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Büyükburç'un Levent Camii'ndeki cenaze töreninde olay çıktı. İmamın helallik istediği sırada camiye sonradan gelen iki kişi "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırdı. Cemaatin tanımadığı bu kişiler, tepki üzerine camiden uzaklaştırıldı. Ancak gerginlik Levent'in ara sokaklarında tekme ve yumruklarla devam etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Büyükburç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, sahnede hazırlanan platforma konuldu. Tabutun önüne de sanatçının fotoğrafı yerleştirildi. Saygı duruşunun ardından sanatçının seslendirdiği şarkılar eşliğinde Büyükburç ile ilgili slayt gösterisi sunuldu.

Sanatçının kızı Özlem Büyükburç Kaya, son olarak yaklaşık iki ay önce babasıyla telefonla konuştuğunu ve sesini duyduğunu söyledi.

Babasıyla 5 yıldır sürekli görüştüklerini, torunlarına daha çok zaman ayırdığını anlatan Kaya, Türkiye'nin büyük bir üstadını kaybettiğini kaydetti.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatçının ölümünün şüpheli bulmasına yönelik sorusu üzerine Kaya, "Böyle bir şey olabileceğini sanmıyorum. Çünkü stent vardı kalbinde. Kalp krizi teşhisini de koymuş doktorlar. Düşmanı olan bir insan değildi" dedi.

Babasının adını kendi okulunda yaşatmaya devam edeceğini belirten Kaya, "Ben de müzisyenim. Onun adını orada devam ettireceğiz" diye konuştu.

‘Ruhu çok büyüktü ama bedeni o ruhu kaldıramadı’

Kızı Evren Büyükburç Erol da babasıyla hep bir arada olduğunu, sık sık evine geldiğini belirterek, onun çok çalıştığını dile getirdi.

Babasının kendisini vatanına adadığını kaydeden Erol, "Bedeni yorgun düştü. Ruhu çok şey yapmak istiyordu. Ruhu çok büyüktü ama bedeni o ruhu kaldıramadı. Üst üste birçok konser verdi. Hep uyardım ama çalışmayı çok severdi. Sanat aşkıyla yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erol, şöyle konuştu:

"Doğal ölüm, kalp krizi. Babamı, annem olsun, Ajlan olsun, ard arda gelen ölümler çok yıprattı, bedenen ruhen. İlaçlarla tedavi ediliyordu. Üç stent takılmıştı. Kalpte anevrizma tehlikesi vardı. Şekeri, tansiyonu hepsi vardı. O akşam menajerimiz yanında kalacaktı fakat babamın bir isteği olmuştu. Onun için dışarı çıktığında gerçekleşti."

‘Erişmek istiyorum menzile dedi’

Şarkıcı Murat Evgin ise Erol Büyükburç'un bir akşam önce kendisiyle programda olduğunu kaydederek, birlikte "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söylediklerini anlattı.

Evgin, "Uzun ince yoldayım'ı söylerken, konserin finalinde artık Allah mı söyletti ya da dilimi sürçtü onu bilmiyorum ama iki defa 'Erişmek için menzile' yerine, 'Erişmek istiyorum menzile' dedi. Onu çok dinç gördüm. Her zaman kendisinden 30 yaş genç gösteren haliyle karşımızdaydı. Dimdik ayaktaydı. Ama demek ki o günmüş" değerlendirmesinde bulundu.

‘Şaka yaptı gitti’

Büyükburç'un menajeri Osman Nuri Yazıcı, sanatçının birçok vasiyeti olduğunu ifade ederek, onları yerine getireceğinin sözünü verdi.

Sanatçının kendisine "Ben ölürsem bunları yerine getirin, bu benim size en büyük vasiyetimdir" dediğini aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Televizyonlardan duymuşsunuzdur 15 ekol diye. Çok yorulmasından, koşuşturmasından evladı olarak rahatsızdım ama ne zaman frene bastırsam devamlı fırça yerdim. Çok çalışırdı, hakkın rahmetine kavuşana kadar da bir taraftan resim yapardı, bir taraftan kitap yazardı, diğer işleri takip ederdi. Çok büyük vefasızlıklarla karşılaştı, birçok olayla savaştı. Ölüme de hep şaka derdi, şaka yaptı, gitti."

Törene katılan sivil toplum kuruluşları başkanlarına seslenen Yazıcı, "Bu ekolleri yerine getirmek için lütfen sizler de artık gerekeni yapın" dedi.

‘Bu ani gidişine hazır değildik’

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Baha Boduroğlu, milli bir değeri uğurladıklarını, sanatçının yaptığı aranjmanlarla Türk pop müziğinin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Büyükburç'un, Türk popunun ağabeyi olduğunu dile getiren Boduroğlu, "Bu ani gidişine hazır değildik. Milli bir değer, heykeli dikilecek, adına yarışmalar yapılacak bir değer. Vakıf olarak bu değeri unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, çok çok uzun ve derin bir sessizliğe ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, "Hayatımıza kattığı anlamlar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sezen Cumhur Önal, Büyükburç'un, en güzel şarkıları yapmak için yüreğini ortaya koyduğunu ve bu uğurda bir ömür tükettiğini anlattı.

Metin Özülkü, sanatçının kendisinin üzerinde, annesi ve babasından daha büyük emeğinin olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, sanatçının tabutunun başında dua etti.

Törene, sanatçının torunları Armağan ve Lalehan Kaya ile Fatih Mühürdar, Selçuk Ural, Hüner Coşkuner, Seyyal Taner, Bora Gencer, Eda Özülkü, Engin Çağlar gibi çok sayıda sanatçı ile sevenleri katıldı.

Erol Büyükburç'un kızı da babasının tabutu başında saf tuttu.

Camide olay çıktı

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un Levent Camii'ndeki cenaze töreninde olay çıktı. İmamın helallik istediği sırada camiye sonradan gelen iki kişi "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırdı. Cemaatin tanımadığı bu kişiler, tepki üzerine camiden uzaklaştırıldı. Biri sakallı ve şalvarlı olan bu kişiler," Bunlar gençlerimizi yozlaştırdı" diyerek protestosunu sürdürdü. Cenazeye katılanlar ise "Şov yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Tepkiler üzerine 2 kişi camiden çıkarıldı. Ancak Büyükburç'un yakın çevresinden bazı kişiler, bu kişilerin peşinden gitti.

Tepki Levent'in ara sokaklarında sürdü. Araya Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri girmeye çalıştı. Ancak tepki zaman zaman tekme ve yumruklu hale dönüştü. Bu kişiler, kim oldukları sorusuna "Biz Türk öz halkıyız" karşılığını verdi. "Neden hakkınızı helal etmiyorsunuz" sorusuna da "Bunların açtığı yolda gençlerin ne hale geldiğini görüyorsunuz" karşılığını verdi. Olaylar ara sokaklarda uzun süre devam etti. Törende İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer alıyordu. Ancak olaylar sırasında çevrede hiçbir polisin olmaması dikkat çekti. Cenazeyi karıştıran 2 kişi, zabıtalar tarafından uzaklaştırıldı.

Omuzlara alınan Büyükburç’un cenazesi, dualar eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Erol Büyükburç, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.