Erol Büyükburç'un ölüm nedeni belli oldu

Erol Büyükburç’un menajeri Orman Nuri Yazıcı, ünlü sanatçının gece yarısı kalp krizi geçirip, vefat ettiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Erol Büyükburç’a ulaşamayan menajeri Osman Nuri Yazıcı, öğle saatlerinde Bebek Yokuşu Bağ Sokak’taki evine geldi. Zili çalan Yazıcı, Büyükburç’un kapıyı açmaması üzerine çilingir çağırdı.



Çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde ise usta sanatçının öldüğü belirlendi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Büyükburç’un cenazesi evinden çıkartıldı.

'Gece yarısı kalp krizinden vefat etti'

Gazetecilere bilgi veren Büyükburç’un menajeri Orman Nuri Yazıcı, “Gece kalp krizi sonucu vefat ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. O ölmedi, yaşıyor. Yapacakları, bundan önceki yaptıkları hep beraber onu öldürmeyeceğiz. Çok büyük bir üstattı. Türk popunu kuran bir insandı. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu. Yazıcı, basın mensuplarının, “Rahatsızlığı var mıydı?” sorusuna ise “Hayır, şekeri vardı” yanıtını verdi. Usta sanatçının kalbinde üç tane stent olduğunu ifade eden Yazıcı, “Dün akşam en son 23.00 sıralarında evine bıraktım. Yarın Bursa’da konseri vardı. Hatay’dan geldik. Provalarını yaptı canlı orkestrasıyla. Yarın konseri vardı. Gayet iyiydi” dedi.

Telefonu uzanmış ama ulaşamamış

Erol Büyükburç'un evine çilingir ile giren kapıcı Nurettin Bozdağ, “Yan apartmanın kapıcısı beni aradı. Erol Bey'in kapısını çalıyoruz ama kapıyı açmıyor. Tanıdığın çilingirci varsa çağıralım dedi. Biz de çilingirle eve geldik. Erol Beyin menajeri kapıyı kıralım içeri girelim deyince çilingir kapının göbeğini kırarak içeri girdik. Yatak odasının kapısı da kilitliydi. Onu da çilingir yardımıyla açtık. Erol bey yerde uzanmış halde yatıyordu. Menajeri, Erol Büyükburç'un telefona uzandığını ama ulaşamadığını söyledi" dedi.