T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Büyükburç yaşamını yitirdi!

Sanatçı Erol Büyükburç İstanbul'daki evinde ölü bulundu

12 Mart 2015 16:44

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Erol Büyükburç Etiler'deki evinde ölü bulundu. Polis sanatçının evinde olay yeri incelemesine başladı.

Büyükburç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Evinde ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç 13 Mart 2015 Cuma günü (yarın) Bursa'da konser verecekti. Etkinlik "Türk pop müzik tarihinin en önemli ve kendine özgü figürlerinden biri olan Erol Büyükburç hayranlarıyla buluşuyor" sözleriyle duyurulmuştu.

Erol Büyükburç kimdir?

 

Büyükburç 22 Mart 1936 yılında Adana’da doğdu. İlk albümü Sevgi Çiçekleri 1975 yılında müzik marketlerinde yer aldı. 1981 yılnda ise yeni albümü Sen Varsın’ı çıkarttı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı. 22 Temmuz 1999’da kızı Ajlan Büyükburç’u trafik kazasında kaybetti. 2001 yılında da eşi Emel Büyükburç’u karaciğer yetmezliği sonucu kaybetti.

ETİKETLER

erol büyükburçvefat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24