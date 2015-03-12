Erol Büyükburç yaşamını yitirdi!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Erol Büyükburç Etiler'deki evinde ölü bulundu. Polis sanatçının evinde olay yeri incelemesine başladı.

Büyükburç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Evinde ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç 13 Mart 2015 Cuma günü (yarın) Bursa'da konser verecekti. Etkinlik "Türk pop müzik tarihinin en önemli ve kendine özgü figürlerinden biri olan Erol Büyükburç hayranlarıyla buluşuyor" sözleriyle duyurulmuştu.

Erol Büyükburç kimdir?

Büyükburç 22 Mart 1936 yılında Adana’da doğdu. İlk albümü Sevgi Çiçekleri 1975 yılında müzik marketlerinde yer aldı. 1981 yılnda ise yeni albümü Sen Varsın’ı çıkarttı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı. 22 Temmuz 1999’da kızı Ajlan Büyükburç’u trafik kazasında kaybetti. 2001 yılında da eşi Emel Büyükburç’u karaciğer yetmezliği sonucu kaybetti.