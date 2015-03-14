Erol Büyükburç'un ailesinden 'ölümü şüpheli' diyen Erdoğan'a yanıt: Doğal yollardan öldü

Türk popunun duayen ismi Erol Büyükburç’un ölümüyle ilgili “Konseri öncesi ölümü düşündürücü” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt veren Evren Erol Büyükburç ve Özlem Kaya Büyükburç babaların doğal yollardan öldüğünün doktor tarafından tespit edildiğini söyledi.

İstanbul Etiler’deki evinde Perşembe günü ölü bulunan duayen sanatçı Erol Büyükburç için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Büyükburç’un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında torunu Lale Han Kaya vardı. Lale dedesinin tabutuna dokundu, fotoğrafını okşadı. Törenin ardından Büyükburç’un tabutu Levent Camisi avlusuna getirildi. Usta sanatçı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, ardından da cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülecek.

Erdoğan’a yanıt

Kızları Evren Erol Büyükburç ve Özlem Kaya Büyükburç taziyeleri kabul etti. Büyükburç’un kızları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bursa konseri öncesi ölümü düşündürücü” sözlerini de değerlendirdi.

Hem Evren Erol hem de Özlem Kaya Büyükburç şüphelerinin olmadığını söyleyip, babalarının kalp ve şeker hastası olduğunu hatırlattı. Evren Erol Büyükburç babasının doğal yollardan öldüğünün doktor tarafından da tespit edildiğini söyledi.