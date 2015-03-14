T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erol Büyükburç'un ailesinden 'ölümü şüpheli' diyen Erdoğan'a yanıt: Doğal yollardan öldü

Evren Erol Büyükburç ve Özlem Kaya Büyükburç şüphelerinin olmadığını söyledi

14 Mart 2015 14:35

Türk popunun duayen ismi Erol Büyükburç’un ölümüyle ilgili “Konseri öncesi ölümü düşündürücü” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt veren Evren Erol Büyükburç ve Özlem Kaya Büyükburç babaların doğal yollardan öldüğünün doktor tarafından tespit edildiğini söyledi.

İstanbul Etiler’deki evinde Perşembe günü ölü bulunan duayen sanatçı Erol Büyükburç için Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi. Büyükburç’un Türk bayrağına sarılı tabutunun başında torunu Lale Han Kaya vardı. Lale dedesinin tabutuna dokundu, fotoğrafını okşadı.  Törenin ardından Büyükburç’un tabutu Levent Camisi avlusuna getirildi. Usta sanatçı için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak, ardından da cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülecek.

 

Erdoğan’a  yanıt

 

Kızları Evren Erol Büyükburç ve Özlem Kaya Büyükburç taziyeleri kabul etti. Büyükburç’un kızları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bursa konseri öncesi ölümü düşündürücü” sözlerini de değerlendirdi.

Hem Evren Erol hem de Özlem Kaya Büyükburç şüphelerinin olmadığını söyleyip, babalarının kalp ve şeker hastası olduğunu hatırlattı. Evren Erol Büyükburç babasının doğal yollardan öldüğünün doktor tarafından da tespit edildiğini söyledi.

 

ETİKETLER

erol büyükburçcenazeöldüvefathabererdoğandüşündürücükonserhaber

İlgili Haberler

Erdoğan: Erol Büyükburç'un konserinden önce ölümü düşündürücü!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erol Büyükburç'un ölümü hakkında konuştu

Erol Büyükburç'a veda günü

Büyükburç’un cenazesi Levent Camisi’nde kılınacak öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek

Erol Büyükburç'un eski eşi: Yalnız ölmesine çok üzüldüm

Ete User: Erol, bana 100 yaşına kadar yaşayacak gibi gelirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24