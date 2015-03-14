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Kültür-Sanat

Erol Büyükburç'un eski eşi: Yalnız ölmesine çok üzüldüm

Ete User: Erol, bana 100 yaşına kadar yaşayacak gibi gelirdi

14 Mart 2015 10:42

Perşembe günü hayatını kaybeden Erol Büyükburç’un eski eşi Ete User, “Tek başına  ölmesini hiç istemezdim. Cenazeye gideceğim ama haber bekliyorum. Ben de kanser hastasıyım tedavi görüyorum ilacın yan etkileri ile boğuşuyorum. Göğüs kanseriyim, yaşımızda artık bu hastalıklara müsait. Kafam durmuş gibi, şu an düşünemiyorum bile. 12 sene birlikteydik” dedi.

Türk popunun efsanevi ismi Erol Büyükburç hayatını kaybetti, ölüm sebebi olarak kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Ardında onlarca albüm ve sayısız şarkı bırakan Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Büyükburç'un 12 yıl evli kaldığı Alman asıllı eşi Ute User ilk kez konuştu.

Ete User, şunları söyledi:

Onu en son boşanmadan sonra mahkeme koridorunda gördüm, yıpranmış yorgun gördüm. Ayak üstü sohbet ettik ve ayrıldık oradan. Ben şok oldum hala şoktayım böyle bir şey beklemiyordum. Bana 100 yaşına kadar yaşayacak gibi gelirdi. Geçen sene son kez görüştük, ayrıldığım için üzgün değilim ama her şeyin böyle olmasına üzgünüm. Böyle bir şey beklemiyordum sonsuza kadar mutlu yaşayacağımızı sanmıştık. Tek başına  ölmesini hiç istemezdim. Cenazeye gideceğim ama haber bekliyorum. Ben de kanser hastasıyım tedavi görüyorum ilacın yan etkileri ile boğuşuyorum. Göğüs kanseriyim, yaşımızda artık bu hastalıklara müsait. Kafam durmuş gibi, şu an düşünemiyorum bile. 12 sene birlikteydik.

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