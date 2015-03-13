Erdoğan: Erol Büyükburç'un konserinden önce ölümü düşündürücü!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erol Büyükburç'un ölümü üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, Büyükburç'un yarınki programı öncesi ölümünün düşündürücü olduğunu söyledi. Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayan Erdoğan yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

Erol Büyükburç'un ölümüne değinen Erdoğan, Büyükburç'a Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Hakan Fidan ve Merkez Bankası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bizim pop müziğinde değerli sanatçımız Erol Büyükburç'un bugün evinde ölü olarak bulunduğuna dair haberi aldık. Bundan dolayı hüznümüz var. Kendisine rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Özellikle de yarınki bir program öncesinde böyle bir şeyin gerçekleşmiş olması düşündürücüdür. Şu anda güvenlik güçlerimizden henüz bu işin neticesini almadık. Nedir, ne değildir... Bu bir adli tıp konusudur. Adli tıp incelemelerini yapacaktır, ondan sonra da bizlere gerekli bilgiler bu konuyla ilgili verilecektir"