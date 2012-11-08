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Ermenistan uçağı Erzurum'da yine indirildi!

Suriye'ye insani yardım götürdüğü iddiasındaki kargo uçağının, uluslararası havacılık kuralları gereği indirildiği belirtilirken, uçaktaki aramalar sürüyor

08 Kasım 2012 09:31

Türk hava sahasını kullanarak Suriye'ye gitmekte olan Ermenistan Havayolları'na ait bir kargo uçağı, planlı olarak Erzurum Havaalanı'na indirildi.

Suriye yolundaki Ermenistan’a ait bir kargo uçağı daha Erzurum’a indirildi.

Ekim ayının ortalarında, Ermenistan’dan Şam’a giden bir başka kargo uçağı Erzurum Havaalanı'na indirilmiş ve yaklaşık 8 saat süren arama çalışmaları sonunda uçağın gidişine izin verilmişti.

Yeni gelişme bu sabah saatlerinde yaşandı ve yine Ermenistan’a ait bir kargo uçağı Erzurum’a indirildi

Suriye’ye insani yardım götürdüğü iddiasındaki kargo uçağının, uluslararası havacılık kuralları gereği indirildiği belirtilirken, uçaktaki aramalar sürüyor.

Basın mensuplarının görüntü almaması için görevliler yoğun çaba harcarken, aramalara sivil savunmanın biyolojik uzmanlarının da katıldığı kaydedildi.

Şu ana kadar resmi makamlardan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Yine ekim ayı niçinde Rusya’dan Suriye’ye giden bir uçak Erzurum’a indirilmiş, Türk makamlarından uçakta askeri mühimmat olduğu açıklaması gelmiş, Rusya ise bunu kabul etmemişti.

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