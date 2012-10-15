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Dünya

Almanya: Türkiye, Suriye uçağını aramakta haklı

Westerwelle, Suriye krizinde Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurgularken, Ankara'dan sağduyulu bir siyaset izlemesini beklediklerini yineledi

15 Ekim 2012 21:44

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Suriye’ye giden şüpheli uçaklarda arama yapan Türkiye’yi haklı buldu. Westerwelle, "Türkiye, kendi hava sahası üzerinden Suriye'ye silah ya da silahlarla ilişkili askeri malzeme sevkiyatı yapıldığı şüphesi üzerine uçaklarda yaptığı aramalarda, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" dedi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, AB dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kontrollerinde uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.

“Türkiye kendi toprakları üzerinden, hava sahası üzerinden Suriye'ye silah sevkiyatına, silahlarla ilişkili askeri malzeme sevkiyatına müsamaha göstermemelidir” diyen Westerwelle sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, kendi hava sahası üzerinden Suriye'ye silah ya da silahlarla ilişkili askeri malzeme sevkiyatı yapıldığı şüphesi üzerine uçaklarda yaptığı aramalarda, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir.”

Westerwelle, Suriye krizinde Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurgularken, Ankara'dan sağduyulu bir siyaset izlemesini beklediklerini yineledi.

Türkiye, geçtiğimiz hafta Moskova'dan Şam'a uçan Suriye havayollarına ait bir yolcu uçağını inişe zorlamış, uçakta bulunan şüpheli elektronik askeri malzemelere el koymuştu.

 

Ermenistan uçağında arama

 

Bugün de Ermenistan'dan Suriye'ye uçan bir uçak arama için Erzurum'a indirildi. Türk diplomatik kaynakları, Ermenistan'dan Suriye'nin Halep kentine insani yardım malzemesi taşıdığı belirtilen sivil uçağın, kontrol amacıyla Erzurum'a indiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, yükün insani malzeme olduğunun tespit edildiğini ve uçağın yoluna devam etmesine izin verildiğini açıkladı.

 

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