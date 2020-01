Erzurum'a 'teknik iniş' yapan Ermenistan uçağına, uçuş izni verildi

Ermenistan'dan Halep'e giden Ermeni kargo uçağı Erzurum'a indirildi. Arama yapılan uçak yoluna devam etti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, "Uçakta insani yardım var. Yoluna devam etmesine izin verildi" dedi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da ''Teknik iniş pilotun kendi rızasıyla, arzusuyla iniş talebinde bulunmasıdır'' dedi.

Erzurum'a indirilen Ermenistan kargo uçağında arama yapıldı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kargo uçağı Suriye'nin Halep kentine gidiyordu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Uçakta şimdilik insani yardım malzemesi dışında herhangi bir şey tespit edilmedi. İkinci incelemeden sonra uçak yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da Suriye'ye gönderilecek insani yardımlara hiçbir engel çıkarmayacaktır. Fakat içeriği belli olmayan kargolarda da aynı tutumu sergileyecektir" dedi.

'Rutin uygulama'

Diplomatik kaynaklar, Türk sivil havacılık makamlarına yapılan başvuruda, Antonov 12 tipi uçağın kargo yükünün, ayçiçek yağı, pirinç, şeker gibi gıda yardımı olduğunun beyan edildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığınca da incelenen talebe, Erzurum'a teknik iniş yapması şartıyla, olumlu yanıt verildiğini kaydeden kaynaklar, anılan şirketin, teknik iniş şartını kabul ettiğini ve buna göre 15 Ekim günü sabah saatlerinde Erzurum'a teknik inişi de içeren yeni uçuş planını sunduğunu ifade etti.

Bakanlıkça da uygun görülen uçuş planı çerçevesinde, kargo uçağının 15 Ekim 2012 tarihinde yerel saatle 11.15'te Erzurum Havalimanı'na indiğini belirten yetkililer, herhangi bir sivil uçuşa teknik iniş kaydıyla üst uçuş izni verilmesinin 1944 Şikago Sivil Havacılık Sözleşmesi'ne uygun olup, havacılıkta rutin sayılan bir uygulama olduğunun altını çizdi.

'Bu konuda çok ciddiyiz'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Erzurum'a inen Ermenistan uçağıyla ilgili, ''Ermenistan tarafından şu beyan edilmişti; 'Biz insani yardım amacıyla Halep'e gidiyoruz.' Uçak indirildi, incelendi ve bu beyanın doğru olduğu anlaşıldı. Uçağın havalanmasına müsaade edildi'' diye konuştu.

Arınç, ''Demek ki biz bu konuda çok ciddiyiz. Çok iyi takip ediyoruz işimizi ve görevimizi yapıyoruz'' dedi.

'Kontrol amacıyla indirildi'

Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'nin Halep kentine insani yardım malzemesi taşıyan bir Ermenistan uçağının Türk hava sahasından geçiş izni istemesi üzerine kontrol amacıyla Erzurum havaalanına indirildiğini açıklamıştı.

Bir Başbakanlık yetkilisi, "Erzurum'a indirilen uçak Ermenistan'dan Halep'e insani yardım taşıyordu. Türkiye'ye bu uçağın insani yardım taşıdığı bilgisi önceden verilmişti. Uçakta arama yapılacağı Ermenistan yetkililerince biliniyordu" demişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili de, "Halep'e yardım taşıyan Ermenistan uçağına geçiş izni istemesi üzerine kontrol kaydıyla izin verildi. Kontrolde bir şey çıkmazsa uçak yoluna devam edecek" açıklaması yapmıştı.

'Teknik iniş yaptı'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hamamizede İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gazetecilerin soruları üzerine, ''Ermenistan'dan kalkan bir uçak Erzurum'a teknik iniş yapmıştır. Teknik iniş ne demek, pilotun kendi rızasıyla, arzusuyla iniş talebinde bulunmasıdır. Olay budur'' dedi.

Teknik inişte ne olursa olsun can ve mal emniyeti söz konusu olduğu için her türlü uçağa, her ülkenin izin vermek zorunda olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Bu iniş de öyle bir iniştir. Onun dışında başka bir şey söz yok'' diye konuştu.

Hükümetin bir kararıyla Türk hava sahasının Suriye tescilli uçaklara tamamen kapatıldığını anımsatan Yıldırım, ''Bu Suriye'deki savaşın, iç savaşın daha fazla masun insanın ölmemesi yönünde aldığımız bir karardır'' dedi.

'Uçağımız karşılıklı anlaşma sonrası indi'

Ermeni yetkili Arsen Avetisyan da, Armenian News internet sitesine yaptığı açıklamada, insani yardım taşıyan uçaklarının, kontrol amacıyla Türk havalimanına indiğini açıklamıştı. Avetisyan, uçaklarının Türk yetkililerle vardıkları anlaşma sonrası indiğini söylemişti.

Ermenistan uçağı saat 11.30'da Erzurum Havalimanı'na inmişti.

Geçtiğimiz hafta Moskova-Şam seferini yapan Suriye yolcu uçağı "sivil olmayan kargo" taşıdığı gerekçesiyle Türk F-16 savaş uçakları tarafından zorla Esenboğa Havalimanı'na indirilmişti.