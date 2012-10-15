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Dünya

Rusya: Türkiye'nin Suriye uçağını indirmeye hakkı vardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde, Türkiye'nin indirdiği Suriye uçağı ile ayrıntılı açıklamalara yer verildi

15 Ekim 2012 22:29

 

Moskova-Şam seferini yaparken Türkiye tarafından Ankara'ya indirilen Suriye uçağıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye bu olayda Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak hareket etti, buna hakkı var" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde,  Lavrov'un Lüksemburg'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili ayrıntılı açıklamaya yer verildi. Ziyareti esnasında farklı platformlarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lavrov, Suriye krizi ve Ankara'ya indirilen Suriye uçağıyla ilgili de konuştu.

“Anladığımız kadarıyla Türkiye, bu olayda Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak hareket etti, buna hakkı var” değerlendirmesini yapan Lavrov, Türkiye'den mümkün olan en kısa sürede olayın sebepleriyle ilgili açıklama istediklerini belirtti.

Bakan Lavrov, kargonun sahibinin kargonun iadesini isteyebileceğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, “Suriye'de Rus misket bombası kullanıldığı” yönündeki iddialarına da değinen Lavrov, bu yönde bir teyit olmadığını, Ortadoğu'da yasadışı birçok silah bulunduğunu ve bu silahların nereden geldiğini saptamanın çok zor olduğunu söyledi.

 

‘Türkiye'yle ilişkileri etkilemez’ demişti

 

Lavrov, Ankara'ya indirilen Suriye uçağıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda hiç kimsenin Türk-Rus ilişkileri hakkında endişelenmemesi gerektiğini, bu olayın iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtmişti.

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca uçağın taşıdığı yükün yasal olduğunu ifade etmişti.

 

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