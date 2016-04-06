T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı: Azerbaycan, modern silahlarını son üç günde gösterse de netice alamadı

Merkel: 28 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorunu silahlar susmadan çözülemez

06 Nisan 2016 22:40

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, bir süredir Azerbaycan sınır hattında meydana gelen çatışmalara ilişkin “Azerbaycan, modern silahlarının olduğunu son üç günde gösterdi” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Sarkisyan, “Fakat netice modern silahlarla alınmıyor” diye ekledi.

Hürriyet’in haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı Başbakanlık konutunda ağırladı. Merkel ve Sarkisyan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

AGİT devreye girebilir

28 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorununun kısa bir zamanda çözümünün mümkün olmayacağını belirten Merkel, silahların susması ve tarafların kalıcı barışın sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını devralan Almanya’nın AGİT Minsk Grubu ile görüşerek soruna yardımcı olmaya çalışacağını söyledi. Merkel, Dağlık Karabağ konusunda bu zamana kadar fazla bir mesafe alınmamasını da eleştirerek, silahlar susmadan barış görüşmelerinin olamayacağını söyledi. Merkel, Ermenistan’ın AB ile ilişkilerinin gelişmesi ve Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin yeniden başlamasını arzuladıklarını söyledi.

 

“Netice modern silahlarla alınmıyor”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Karabağ halkının savaş istemediğini” belirterek, “Karabağ halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve soruna Karabağ halkının karar vermesi gerektiğini” söyledi.

Sarkisyan, “Ermenistan’ın gösterdiği görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu ancak Azerbaycan’ın buna yanaşmadığını” iddia etti. Sarkisyan bir gazetecinin “Rusya sizi destekliyor ve diğer taraftan Azerbaycan’a silah satıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi:
“Azerbaycan, modern silahlarının olduğunu son üç günde gösterdi. Fakat netice modern silahlarla alınmıyor. Güç ve yaptırım ayrı bir şeydir.”

ETİKETLER

merkel sarkisyan haber agit

İlgili Haberler

Putin'den Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 12 Azeri asker hayatını kaybetti

Ermenistan: Azerbaycan Karabağ’ı vurmaya son vermezse karşılık veririz

"Azerbaycan şunu anlamalı ki, Ermenistan daha ağır şekilde karşılık verecek"

Aliyev, Putin ile Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesin bozulması durumunda Ermenistan tarafının sorumlu olacağını söyledi

Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi 115 kez ihlal etti

Azerbaycan ordusunun da 120 kez cevap ateşinde bulunduğu bildirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24