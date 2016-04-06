Ermenistan Cumhurbaşkanı: Azerbaycan, modern silahlarını son üç günde gösterse de netice alamadı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, bir süredir Azerbaycan sınır hattında meydana gelen çatışmalara ilişkin “Azerbaycan, modern silahlarının olduğunu son üç günde gösterdi” dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuşan Sarkisyan, “Fakat netice modern silahlarla alınmıyor” diye ekledi.

Hürriyet’in haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ı Başbakanlık konutunda ağırladı. Merkel ve Sarkisyan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AGİT devreye girebilir

28 yıldır devam eden Dağlık Karabağ sorununun kısa bir zamanda çözümünün mümkün olmayacağını belirten Merkel, silahların susması ve tarafların kalıcı barışın sağlanması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını devralan Almanya’nın AGİT Minsk Grubu ile görüşerek soruna yardımcı olmaya çalışacağını söyledi. Merkel, Dağlık Karabağ konusunda bu zamana kadar fazla bir mesafe alınmamasını da eleştirerek, silahlar susmadan barış görüşmelerinin olamayacağını söyledi. Merkel, Ermenistan’ın AB ile ilişkilerinin gelişmesi ve Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin yeniden başlamasını arzuladıklarını söyledi.

“Netice modern silahlarla alınmıyor”

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, “Karabağ halkının savaş istemediğini” belirterek, “Karabağ halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve soruna Karabağ halkının karar vermesi gerektiğini” söyledi.

Sarkisyan, “Ermenistan’ın gösterdiği görüşmelerin devam etmesinden yana olduğunu ancak Azerbaycan’ın buna yanaşmadığını” iddia etti. Sarkisyan bir gazetecinin “Rusya sizi destekliyor ve diğer taraftan Azerbaycan’a silah satıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

“Azerbaycan, modern silahlarının olduğunu son üç günde gösterdi. Fakat netice modern silahlarla alınmıyor. Güç ve yaptırım ayrı bir şeydir.”