Aliyev, Putin ile Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Aliyev görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesin bozulması durumunda Ermenistan tarafının sorumlu olacağını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Aliyev, iki gün önce Azerbaycan tarafından yapılan tek taraflı ateşkesin sağlanması çağrılarına Ermenistan tarafının çatışmaları sürdürmekle cevap verdiğini ve ancak bugün öğlen itibarıyla saldırılarını durdurduğunu söyledi.

İlham Aliyev, cephe hattında ateşkesin bundan sonra bozulması durumunda Ermenistan'ın sorumlu olacağını söyledi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerginlikle ilgili Rusya'nın endişelerini dile getiren Putin, ateşkes rejiminin kuvvetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.