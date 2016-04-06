T24 LogoT24 Logo
Dünya

Aliyev, Putin ile Karabağ sorununu görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesin bozulması durumunda Ermenistan tarafının sorumlu olacağını söyledi

06 Nisan 2016 00:35

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Aliyev görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında ateşkesin bozulması durumunda Ermenistan tarafının sorumlu olacağını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, Aliyev, iki gün önce Azerbaycan tarafından yapılan tek taraflı ateşkesin sağlanması çağrılarına Ermenistan tarafının çatışmaları sürdürmekle cevap verdiğini ve ancak bugün öğlen itibarıyla saldırılarını durdurduğunu söyledi. 

İlham Aliyev, cephe hattında ateşkesin bundan sonra bozulması durumunda Ermenistan'ın sorumlu olacağını söyledi. 

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerginlikle ilgili Rusya'nın endişelerini dile getiren Putin, ateşkes rejiminin kuvvetlendirilmesinin önemine dikkati çekti. 

ETİKETLER

aliyevputinkarabağermenistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24