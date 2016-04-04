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Dünya

Ermenistan: Azerbaycan Karabağ’ı vurmaya son vermezse karşılık veririz

"Azerbaycan şunu anlamalı ki, Ermenistan daha ağır şekilde karşılık verecek"

04 Nisan 2016 22:37

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azeri yerleşim birimlerini vurmaya devam etmesi halinde Karabağ'a saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Bakü'ye hemen tepki gösteren Erivan, "Eğer Azerbaycan, Karabağ'ı vurmaya son vermezse, karşılık veririz" yanıtını verdi.

Sputnik’in haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, topçu birlikleri dahil tüm askeri birimlere saldırıya hazır olma talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, Ermenistan'ın Azeri yerleşim birimlerine saldırıları sürdürmesi halinde Karabağ'a saldırı düzenleneceği söylendi.

Bakü'nün beyanına yanıt veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan'ın Karabağ'daki noktaları vurmaya devam etmesi halinde karşılık vereceklerini belirtti.

Ovannisyan, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın talimatı, sadece Bakü'nün Karabağ'da çatışma yaşandığını daha yeni anladığını gösteriyor. Ancak Azerbaycan şunu anlamalı ki, Ermenistan daha ağır şekilde karşılık verecek" dedi.

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