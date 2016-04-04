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Dünya

Azerbaycan: 170 Ermenistan askeri öldürüldü

"12 zırhlı araç imha edildi"

04 Nisan 2016 20:41

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmalarda Ermeni silahlı güçlerine bağlı 170 asker öldürüldüğü, 12 zırhlı aracın da imha edildiği bildirildi.

Hürriyet’in haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler ve hedeflere vurduğu darbeler sonrasında karşı tarafın büyük kayıplar verdiği, Ermeni güçlerinin silahlarını bırakarak panik içerisinde geri çekildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun açtığı ateşle 170 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 12 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, geçen günlerde Azerbaycan ordusu tarafından geri alınan mevzilerin güçlendirildiği belirtildi.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, bugün 30 Ermeni askerinin öldürüldüğünü, 3 tankın imha edildiğini duyurmuştu. Cephe hattında Ermenilere ait bir komuta karargahı da Azerbaycan ordusu tarafından imha edilmişti.

 

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