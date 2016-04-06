Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi 115 kez ihlal etti

Uluslararası toplumun ateşkes için yoğun çaba sarf ettiği Dağlık Karabağ’da taraflar dün ateşkes ilan etti. Ancak Azerbaycan, ateşkesin Ermenistan tarafından bozulduğunu açıkladı.

Ermenistan’ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da geçtiğimiz cumartesi başlayan çatışmalarda dün ateşkes sağlandı. Dün öğle saatlerinde Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin ateşkes ilan ettiklerini açıklaması üzerine Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da bunu teyit etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında tarafların anlaşması ile çatışmaların yerel saatle 11.00 (TSİ 12.00) durdurulduğunu açıklamıştı.

Ancak bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama dünden bu yana Ermenistan’ın ateşkesi 115 kez ihlal ettiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun da 120 kez cevap ateşinde bulunduğu bildirildi.

Hürriyet'teki habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun işgalden kurtarılan bölgelerde mevzilerini güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan tarafının "Azerbaycan mutabakatı ihlal etti" şeklindeki beyanlarının, Ermenilerin ateşkes ihlaline ve yeni provakasyonlarına zemin hazırlamaya ve meydana gelebilecek olaylardan Azerbaycan'ı sorumlu tutmaya yönelik propaganda faaliyetleri olduğu ifade edildi.